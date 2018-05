Vertice Trump-Kim Jong-un | il segnale è chiaro | con gli Usa non si può trattare Solo

TRUMP CANCELLA IL Vertice CON KIM JONG-UN/ Un nuovo incontro è possibile : doppia apertura nelle ultime ore : TRUMP CANCELLA il VERTICE con Kim JONG-UN, ma i nordcoreani riaprono: “Ancora disponibili al dialogo". Il vice ministro degli esteri nordcoreano, tende la mano agli USA(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:09:00 GMT)

NordCorea - Putin : rammarico per cancellazione Vertice Trump-Kim : NordCorea, Putin: rammarico per cancellazione vertice Trump-Kim NordCorea, Putin: rammarico per cancellazione vertice Trump-Kim Continua a leggere L'articolo NordCorea, Putin: rammarico per cancellazione vertice Trump-Kim proviene da NewsGo.

Salta il Vertice tra Trump e Kim. Ma non tutto è perduto : Sono state successivamente distrutte con altre esplosioni caserme e altre installazioni nelle vicinanze di Punggye-ri, considerato l'unico sito di test nucleari al mondo: il regime ne ha effettuati ...

Corea del Nord - Trump cancella il Vertice con Kim Jong-un. Il «modello Libia» evocato dagli Usa dietro la rottura : I due leader non si incontreranno il prossimo 12 giugno a Singapore. Nella lettera al leader Nord Coreano, il presidente Usa ringrazia Kim Jon-Un per la liberazione degli ostaggi americani e parla di «occasione perduta» e di «momento triste per la storia». Ma la Casa Bianca lancia anche velate minacce: «Parli delle tue capacità nucleari, ma le nostre sono così enormi e potenti che prego Dio che non siano mai utilizzate»...

