Verso l’assemblea | Leu diviso tra scissioni e ipotesi congresso | Possibile e SI temono

LeU Verso l’assemblea nazionale il 26 maggio. Mdp : “Facciamo un partito unico” : È tensione all'interno della compagine alla sinistra del Pd. Il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso ha convocato l'assemblea nazionale il prossimo 26 maggio. Articolo 1 -Mdp spinge per la formazione di un partito unico, ma Possibile e Sinistra italiana frenano, e chiedono che la discussione sia aperta e non predeterminata a tavolino.Continua a leggere

Pd - direzione : diretta – Verso la conta finale in direzione : dai renziani ipotesi rinnovo fiducia a Martina fino all’assemblea : A poche ore dall’inizio della direzione nazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle ...

M5s - l’assemblea del Senato ufficializza la nomina del capogruppo Toninelli e del direttivo. Verso rinvio voto statuto : I Senatori M5s hanno ufficializzato la nomina del capogruppo Danilo Toninelli e del direttivo a Palazzo Madama. Mentre gli altri partiti stanno discutendo per scegliere i loro referenti in Parlamento, l’assemblea, radunata anche per esaminare il nuovo statuto, ha dato il via libera per acclamazione al nome scelto subito dopo le elezioni da Luigi Di Maio. Nel corso dalla riunione, è intervenuto anche il Capo politico: “Inizieremo le ...