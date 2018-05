Veronica 13 anni | non taglia i capelli per anni | poi dona la sua folta chioma ai bimbi

Bobby Solo contro Veronica Satti/ “Mai cercato in 15 anni” - Malgioglio : “ma che padre sei?” (Domenica Live) : Bobby Solo contro Veronica Satti e Cristiano Malgioglio: il cantante torna a parlare dopo la passata puntata del Grande Fratello usando parole di fuoco: il caso a Domenica Live.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 15:20:00 GMT)

Veronica Maya/ La conduttrice festeggia il 20mo anniversario di Dolce & Salato (Domenica In) : Veronica Maya, la conduttrice festeggia il ventesimo anniversario di Dolce & Salato. Il prossimo 11 aprile darà vita ad un Open Day a Maddaloni in provincia di Caserta. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 03:10:00 GMT)

Veronica muore a 21 anni - tragedia a Pasquetta : nello schianto gravi altri quattro ragazzi : Una ragazza di appena 21 anni, Veronica Varvara, è morta ed altri quattro ragazzi, tutti tra i 18 e i 23 anni, sono rimasti feriti in modo grave in un incidente stradale avvenuto nel...

'Segregata per 4 anni in casa dall'amante di mamma' - il racconto choc di Veronica : Veronica , segregata in casa per 4 anni dall'amante della madre e picchiata, è riuscita a denunciare gli abusi e oggi ha raccontato a Pomeriggio 5 quello che è stata costretta a subire. Veronica è ...