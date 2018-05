Venezia Trento Streaming video e diretta Rai tv | orario e risultato live playoff

Basket - Semifinali Play-off 2018 : il tabellone completo - Milano-Brescia e Venezia-Trento. Date - programma - orari e tv : Milano-Brescia e Venezia-Trento sono le Semifinali dei Playoff Scudetto di Basket maschile. Si è delineato il tabellone dopo dei quarti di finale chiusi rapidamente e che non hanno ammesso repliche. Sicuramente il tricolore rimarrà al Nord. L’Olimpia sempre essere la grande favorita della vigilia ma se la dovrà vedere con l’agguerrita Leonessa che cerca il colpaccio contro la corazzata di Armani, mentre dall’altra parte Venezia ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Venezia è in semifinale - Trento va sul 2-1 con Avellino : Dopo Milano e Brescia, anche la Reyer Venezia stacca il biglietto per le semifinali dei Playoff di Serie A dopo aver chiuso sul 3-0 la Serie contro la Vanoli Cremona. Continua invece il quarto di finale tra Trento ed Avellino, con la Dolomiti che va sul 2-1 dopo il successo di questo sera. Tutto facile per i campioni in carica di Venezia. La Reyer domina contro Cremona, imponendosi per 99-72 in casa della Vanoli, qualificandosi in questo modo ...

Risultati Playoff Serie A Basket – Venezia firma il tris - Trento sorpassa Avellino in gara-3 : Venezia supera Cremona e chiude la Serie con un netto successo in trasferta, Trento batte Avellino a domicilio e si porta sul 2-1 La postseason della Serie A di Basket entra nel vivo. Dopo i successi di Milano e Brescia che hanno chiuso sul 3-0 le rispettive Serie contro Cantù e Varese, tocca anche a Venezia staccare il pass per la semifinale. La formazione campione d’Italia, supera nettamente Cremona con il risultato di 72-99 portandosi sul ...

Playoff Basket - Peric trascina Venezia. Trento corsara ad Avellino : La Reyer Venezia ha sconfitto 87-77 la Vanoli Cremona mentre la Dolomiti Energia ha sbancato il PalaDelMauro 79-77

Basket - quarti gara-1 playoff : Venezia-Cremona e Avellino-Trento : Ci siamo, con le prime due partite dei quarti di finale, stasera inizia la volata per lo scudetto del 2018. gara-1 stasera e domani , Venezia-Cremona alle 19; Avellino-Trento alle 20.45, . Gara-2 ...

Basket Serie A - scattano i playoff : Venezia la favorita. Cantù e Trento mine vaganti : Stasera si comincia con due sfide: Milano e Cantù giocano alle 20.30 mentre Brescia e Varese si sfidano alle 20.45

Basket - Playoff Serie A 2018 : i quarti di finale. Due derby lombardi - Venezia con Cremona - equilibrio in Avellino-Trento : Scattano domani i Playoff Scudetto con le prime partite dei quarti di finale. Tutti a caccia del titolo conquistato nella passata stagione dalla Reyer Venezia. In questa stagione sia il primo turno che le semifinali saranno al meglio delle cinque partite, mentre la finale si giocherà sulle sette partite come nel classico modello NBA. Sarà una post season molto simile ad un campionato del Nord Italia, visto che ben sette squadre arrivano da ...

Basket - Serie A 2018 : le otto squadre qualificate ai playoff. Venezia sogna il bis - Milano obbligata a vincere - Trento e Varese in grande forma : Si è chiusa la stagione regolare della Serie A di Basket. Andiamo ad analizzare le otto squadre qualificate ai playoff. UMANA REYER Venezia: la squadra campione in carica si presenta da testa di Serie numero uno e con il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff. Un primo posto nella regular season maturato all’ultima giornata grazie alla vittoria nello scontro diretto contro Milano. Un trofeo è già in bacheca, la FIBA Europe Cup, e ...

Milano vince il derby - Venezia tiene il passo. Trento vede i playoff : ROMA - Continua la striscia vincente dell'EA7 Milano che si aggiudica il sentitissimo derby contro la Red October Cantù 98-93 e porta a casa il nono successo consecutivo: i biancorossi, spinti ad ...