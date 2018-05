Veneto : Unioncamere - crescita rallenta - pil 2018 a +1 - 7% (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "I dati dei primi tre mesi del 2018 sono comunque positivi, anche se non come ce li attendevamo. Purtroppo il contesto nazionale e l’instabilità politica non hanno agevolato – il commento di Mario Pozza, presidente Unioncamere del Veneto –. In assenza di stabilità, infatt

Veneto : Unioncamere - crescita rallenta - pil 2018 a +1 - 7% : Venezia, 25 mag. (AdnKronos) – Sarà un 2018 con crescita meno vivace per l’economia del Veneto. Dopo il consolidamento registrato nel 2017, l’anno in corso dovrebbe segnare un aumento regionale del Pil del +1,7% (1,4% a livello nazionale). Il quadro economico è stato tracciato questa mattina a Marghera (Venezia), nella sede di Unioncamere del Veneto, da Mario Pozza e Roberto Crosta, presidente e segretario generale ...

Veneto : Unioncamere - crescita rallenta - pil 2018 a +1 - 7% (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “I dati dei primi tre mesi del 2018 sono comunque positivi, anche se non come ce li attendevamo. Purtroppo il contesto nazionale e l’instabilità politica non hanno agevolato ‘ il commento di Mario Pozza, presidente Unioncamere del Veneto ‘. In assenza di stabilità, infatti, gli investimenti mancano o sono limitati. Usando una metafora, il Veneto viaggia come un treno ad alta ...

Veneto : Unioncamere - crescita rallenta - pil 2018 a +1 - 7% (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Il rallentamento del commercio estero è dovuto principalmente alla volatilità dei mercati finanziari, alle ‘guerre tariffarie” e ai dazi tanto che il fatturato estero delle imprese manifatturiere si ferma ‘solo” al +2,8%. Migliora però il trend delle imprese propense a investire (+12,1%). Dopo anni di contrazioni, torna a crescere il reddito disponibile (+2,5% procapite pari a ...

Olimpiadi : Unioncamere Veneto - Coni valuti con coscienza candidatura Cortina (2) : (AdnKronos) - "Cortina non può essere considerato un luogo di villeggiatura per pochi, così si distrugge ciò che è bello. Nei mei incontri con gli imprenditori vivo lo spirito di intraprendenza imprenditoriale che caratterizza la zona pur non avendo nulla, neppure le connessioni internet per fare im

Olimpiadi : Unioncamere Veneto - Coni valuti con coscienza candidatura Cortina : Venezia, 30 mar. (AdnKronos) - "Ribadisco: il territorio è forte ma ormai insofferente di non essere ascoltato. L’Alta velocità è indietro, non c’è banda larga, non c’è una struttura stradale che faciliti gli scambi commerciali e turistici, la montagna ha bisogno di attenzioni per la specificità che

Commercio : Unioncamere - in Veneto consumi tengono - negozi sempre più chiusi (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - La dinamica degli ordinativi ai fornitori, nella seconda metà dell’anno, è risultata in aumento del +0,7% (+0,6% la variazione media annua) con un maggiore incremento negli esercizi del Commercio al dettaglio: non alimentare +1,2% e alimentare +0,9%. +0,5% per i supermerc

Commercio : Unioncamere - in Veneto consumi tengono - negozi sempre più chiusi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos)- "Seppur positivo, il dato delle vendite al dettaglio del secondo semestre del 2017 è ancora troppo debole per poter parlare di ripresa – dichiara il presidente di ConfCommercio Veneto Massimo Zanon – I negozi di vicinato di piccole dimensioni crescono troppo poco, in parte

Commercio : Unioncamere - in Veneto consumi tengono - negozi sempre più chiusi : Venezia, 28 mar. (AdnKronos) - Nel secondo semestre 2017, sulla base dell’indagine VenetoCongiuntura, le vendite al dettaglio hanno evidenziato un aumento del +1,6% rispetto al corrispondente periodo del 2016. Rispetto al trimestre precedente l’indice destagionalizzato ha registrato la medesima inte

Olimpiadi : Unioncamere Veneto - sostenere candidatura delle Dolomiti (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Le montagne del Veneto - continua Pozza - possono a pieno titolo accogliere l’evento olimpico, che diverrebbe quindi un reale fattore di competitività. Il Veneto, infatti, è da sempre fortemente impegnato nei temi dello sport, della responsabilità sociale del territorio

Olimpiadi : Unioncamere Veneto - sostenere candidatura delle Dolomiti (3) : (AdnKronos) - "Il Veneto è leader per reddito prodotto (quasi 156 miliardi di euro correnti), numero di imprese registrate (488 mila), apertura internazionale (oltre 16 miliardi di saldo commerciale attivo) e presenze turistiche (circa 65 milioni, 4,4 milioni solo in montagna). Esso annovera il pres