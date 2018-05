Veneto | Unioncamere | crescita rallenta | pil 2018 a +1 | 7% 2

meteoweb.eu

(Di venerdì 25 maggio 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – “I dati dei primi tre mesi delsono comunque positivi, anche se non come ce li attendevamo. Purtroppo il contesto nazionale e l’instabilità politica non hanno agevolato ‘ il commento di Mario Pozza, presidentedel‘. In assenza di stabilità, infatti, gli investimenti mancano o sono limitati. Usando una metafora, ilviaggia come un treno ad alta velocità ma le linee sono ancora quelle della bassa. Siamo la seconda economia del Paese e il nostro sistema produttivo mantiene buoni tassi di: le esportazioni toccano il 50% della produzione, il Pil è sopra la media nazionale. In questo contesto non possiamo essere lasciati soli, urgono politiche di rilancio, un deciso piano industriale e finanziamenti”.Le previsioni per il, pur in presenza di indicatori positivi, lasciano tuttavia ...