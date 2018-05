Vela – Giovani velisti in optimist all’Avav di Luino

sportfair

: I giovani ribelli di INEOS primi leader del Mondiale GC32 - Veladuepuntozer : I giovani ribelli di INEOS primi leader del Mondiale GC32 - Veladuepuntozer : Vela/Lago Maggiore: Giovani velisti in Optimist all’AVAV di Luino - Italiavela : Italiavela - I giovani ribelli di #INEOS primi leader del #Mondiale #GC32 #vela #regate @GC32Racing -

(Di venerdì 25 maggio 2018)inall’Avav dia pochi giorni dal 50° Trofeo del Nostromo A meno di una settimana dal 50° Trofeo del Nostromo l’Associazione Velica Alto Verbano ospiterà la flotta dei piùtimonieri della classe. Infatti domenica 27 maggio 2018 sul campo di regata della cittadina del lago Maggiore è in programma una manifestazione valida quale Selezione Zonale della categoria Juniores – per l’ammissione al Campionato Nazionalele – e della categoria Cadetti alla Coppa del Presidente (nati nel 2007), Coppa Cadetti (nati nel 2008), Coppa Prima(nati 2009). Sarà altresì valida come Act 1 TrofeoLago Maggiore. Tre le prove previste per entrambe le categorie in gara, il segnale di avviso per la prima manche sarà issato dal Comitato di Regata, presieduto dal giudice lariano Eugenio Valsecchi, alle ore 12.00. Già nella ...