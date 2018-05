“Vegano di m…” | e lo picchiano

sportfair

(Di venerdì 25 maggio 2018) Roma, 25 mag. (AdnKronos) – “Vegani di m…”, “fate schifo”, “che c… state mangiando?”. Sono queste le offese rivolte a due fratelli che mercoledì sera stavano cenando in un ristorante vegano in viale Monte Nero, zona Porta Romana, a Milano. L’aggressione è avvenuta intorno alle 22 – riferisce ‘Il Giorno’ – quando un gruppo di ragazzi si è avvicinato al tavolo dei fratelli seduti all’esterno del locale. All’ennesima offesa una delle due vittime, di 32 anni, ha deciso di raggiungere il gruppo e, appena girato l’angolo, è stato colpito con calci e pugni fino a che non è intervenuto il fratello. Il gruppo ha poi inseguito i due nel ristorante e cercato di rubare il giubbotto del 32enne con cellulare e portafogli. I responsabili dell’aggressione, identificati dai carabinieri in giovani ...