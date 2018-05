VD | 5 anni a tata per atti sessuali con bambino

Mogliano - bimba di 3 anni cade dal terrazzo : arrestata la mamma/ Accusata di tentato omicidio - ai domiciliari : Mogliano, bimba di 3 anni cade dal terrazzo: arrestata la mamma 40enne per tentato omicidio. A sua detta, sarebbero state delle "voci" a spingerla a compiere il gesto.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 17:36:00 GMT)

Roma : Moglie disabile maltrattata per anni - marito allontanato : Roma – Minacce, insulti e percosse. Questo per anni una donna aveva subito del marito senza mai denunciarlo per paura di ulteriori ritorsioni. Ma esasperata e supportata dalla figlia, non ce l’ha fatta più a sopportare la situazioni. La donna, disabile di 79 anni, e’ andata al commissariato Colombo, diretto da Ada Nitoglia, a raccontare la sua triste storia. L’indagine Gli investigatori della Polizia di Stato hanno ...

Ha la febbre e cade in coma. 18 anni e tutta la vita davanti - poi la disgrazia inaspettata : Sintomi banali, quelli di una comune influenza, si sono trasformati in una trappola mortale. Da qualche giorno Whitney Martin, 19enne di Telford, in Gran Bretagna, aveva febbre alta, spossatezza e dolori muscolari, nulla che non potesse essere curato con tanto riposo e al caldo, almeno all’apparenza. Infatti, per la ragazza quello era solo l’inizio di un incubo terribile, perché non si trattava affatto di febbre. In realtà si ...

Tentata estorsione a Calvaresi - due anni e otto mesi a Mauro Megna : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Si è concluso con la condanna in primo grado di Mauro Megna il processo per la Tentata estorsione a Marco Calvaresi. Megna è stato condannato a due anni e otto mesi di ...

Francavilla - lancia la figlia di 10 anni e si suicida/ Mistero sulla bambina : precipitata senza neanche urlare : Francavilla, lancia figlia da cavalcavia A14 e suicida: il giallo del bigliettino con una lista di nomi. Le ultime notizie sulla tragedia del viadotto e sull'inchiesta della Polizia(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 14:21:00 GMT)

Prostata irritata - l'esperto : "I timori da sfatare". Il ruolo della serenoa repens per prevenire i malanni : Contro la Prostata irritata si fa strada un nuovo rimedio, assai efficace. L'infiammazione, per inciso, riguarda il 77% dei maschi adulti e il problema tende a cronicizzarsi. Per combatterlo - e salvare così la vita sessuale e salvarsi dall'irrefrenabile bisogno di andare in bagno -, spiega Il Giorn

Giovanni Ciacci con Raimondo Todaro/ Quinti! Per la coppia è stata comunque vittoria! (Ballando con le stelle) : Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro in finale a Ballando con le stelle: "Siete cresciuti ma non così tanto". Il give di stasera è ancora imperfetto. (Pubblicato il Sun, 20 May 2018 00:30:00 GMT)

“Meghan???”. Royal Wedding : la clamorosa foto scattata 22 anni fa. Nel giorno delle nozze con Harry - ecco cosa salta fuori (incredibile) : “Lo voglio”. Il principe Harry e l’attrice americana Meghan Markle sono ufficialmente marito e moglie dopo aver pronunciato il fatidico sì davanti all’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, nella St. George Chapel del castello di Windsor (foto). Dopo i voti matrimoniali, Harry e Meghan si sono scambiati gli anelli. “Vi dichiaro marito e moglie, che nessuno divida ciò che Dio ha unito”, ha proclamato ...

Bullismo - a 12 anni difende l'amica presa in giro da quattro ragazze : pestata a Reggio Emilia : Prima le minacce ("Ti aspettiamo con le forbici"), poi le botte. La mamma: "Ho paura per mia figlia"

'In 129 anni non sono mai stata felice. La longevità? Una punizione divina' : Koku Istambulova sarebbe nata il 1° giugno 1889. 'Ci sono persone che fanno di tutto per stare in forma e vivere bene. Io non ho fatto nulla'

Uomini e Donne Puntata di Oggi 18 maggio 2018 : la pessima figura di Gianni Sperti! : La seconda parte di Uomini e Donne Over è davvero scoppiettante. Ursula non comprende come mai Sossio non le dia l’esclusiva. Gianni Sperti interviene per dire la sua. Maria De Filippi lo invita a chiedere scusa!-- Uomini e Donne: Ursula vorrebbe avere l’esclusiva da parte di Sossio. Lui invece è restio. Chiuso il capitolo Gemma, si passa al percorso di Sossio Aruta. Per lui entrano Nevila ed Ursula. La Bennardo ancora non comprende per ...

Branco di bassotti infestati dalle pulci uccide una donna di 52 anni : abbattuti tutti e setteTracy Garcia - 52 anni - è stata brutalmente attaccata da un branco selvaggio di sette cani bassotto : Tracy Garcia, 52 anni, è stata brutalmente attaccata da un branco selvaggio di sette cani ad Ardmore, in Oklahoma. Nessuno degli animali pesava più di 18 chili e nessuno era più alto dell'altezza di un ginocchio umano.Continua a leggere