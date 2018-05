Va in carcere per un gelato | ma era solo ai domiciliari per aver ucciso la moglie

In carcere per un disegno. Ora la pittrice curda dipinge col sangue : Zehra Dogan è una giovane artista reclusa in una prigione turca. La sua colpa? Un dipinto contro violenza e soprusi. Ora le hanno tolto pennarelli e ogni altro strumento. Ma lei non smette. E usa cibo, bevande e sangue mestruale per raccontare su fogli l’angoscia dei curdi Chi ha tradito i curdi: L'Espresso incontra Zerocalcare "

Montante trasferito in carcere. Per il gip avrebbe cercato di inquinare le prove : Secondo la Procura di Caltanisetta avrebbe fatto entrare a casa sua persone non autorizzate per tentare di sviare le indagini - C'è un nuovo sviluppo nell'inchiesta che ha coinvolto Antonello Montante:...

Corruzione : prima notte in carcere per Montante : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) – prima notte in carcere per l’imprenditore Antonello Montante, l’ex Presidente degli industriali della Sicilia accusato di associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione che ieri è stato trasferito dai domiciliari al carcere. Secondo i magistrati della Dda di Caltanissetta, Montante dai domiciliari, nella sua villa di Serradifalco (Caltanissetta), avrebbe provato a inquinare le prove ...

Urna di Papa Giovanni XXIII in carcere/ Presente Massimo Bossetti detenuto per l'omicidio di Yara Gambirasio : Papa Francesco, intervista a l'Eco di Bergamo. 'Islam uguale a terrorismo? L'equazione è una menzogna e una sciocchezza: compito della Chiesa è..'.

Corruzione : Montante in carcere - investigatori 'persone non autorizzate nella sua villa' : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Nei giorni scorsi nell'abitazione in cui scontava i domiciliari sarebbero entrate persone non autorizzate. Anche per questo il gip di Caltanissetta ha disposto un'inasprimento della misura cautelare a carico di Antonello Montante, l'ex presidente di Sicindustria arrest

L'Inghilterra non scherza : i due tifosi romanisti resteranno in carcere fino al processo fissato per l'8 ottobre : Questa mattina a Liverpool si è tenuto il processo dei due tifosi della Roma Filippo Lombardi e Daniele Sciusco, arrestati la sera del 24 aprile scorso per violenti...

Liverpool - restano in carcere i due tifosi della Roma arrestati per gli incidenti del 24 aprile : Liverpool - Si è tenuto questa mattina al Liverpool il processo ai due tifosi della Roma , Filippo Lombardi e Daniele Sciusco, arrestati lo scorso 24 aprile dopo gli incidenti del prepartita di ...

Brescia - i figli ritrattano abusi : padre risarcito con 400 mila euro per mille giorni di carcere : La corte d'appello di Perugia ha stabilito un risarcimento di 400mila nei confronti di Saverio De Sario, il padre condannato in via definitiva a 11 anni di carcere per abusi sui figli che a distanza ...

Iaquinta - chiesti 6 anni di carcere/ 'Ndrangheta - processo Aemilia : per l'ex attaccante c'è aggravante mafiosa : Iaquinta, chiesti 6 anni di carcere nel processo Aemilia per 'Ndrangheta: per l'ex attaccante della Nazionale e della Juventus c'è l'aggravante mafiosa. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:25:00 GMT)