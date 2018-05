Usa-Corea del Nord | Trump annulla il vertice con Kim Jong-un | Pyongyang | pronti a

Corea Nord-Usa : Trump e Kim sono riusciti a cancellare il loro incontro : 'Il mondo, e in particolare la Corea del Nord, ha perso una grande opportunità per una pace duratura e una grande prosperità e benessere' scrive Trump. 'Questa opportunità persa è un momento triste ...

Corea del Nord - Trump cancella il vertice con Kim Jong-un. Il «modello Libia» evocato dagli Usa dietro la rottura : I due leader non si incontreranno il prossimo 12 giugno a Singapore. Nella lettera al leader Nord Coreano, il presidente Usa ringrazia Kim Jon-Un per la liberazione degli ostaggi americani e parla di «occasione perduta» e di «momento triste per la storia». Ma la Casa Bianca lancia anche velate minacce: «Parli delle tue capacità nucleari, ma le nostre sono così enormi e potenti che prego Dio che non siano mai utilizzate»...

Usa-Corea del Nord - salta il vertice a due. Trump : “Per il bene di entrambe le parti” : “Per il bene di entrambe le parti, il meeting di Singapore non si svolgerà”. È un passaggio della lettera con cui Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, comunica al leader Nordcoreano Kim Jong-un l’annullamento del summit previsto per il 12 giugno a Singapore. “Il mondo, e in particolare la Corea del Nord, ha perso una grande opportunità per una pace duratura e una grande prosperità e benessere” scrive ...

Usa-Corea del Nord - salta il vertice tra Trump e Kim Jong-un a Singapore : La Casa Bianca ha diffuso una lettera in cui Donald Trump scrive a Kim Jong-un dicendogli che il faccia a faccia a Singapore in programma per il 12 giugno è cancellato. "Il mondo e la Corea del Nord in particolare hanno perso una grande opportunità per una pace duratura o per una grande ricchezza", scrive Donald Trump nella lettera in cui annuncia a Kim Jong-un che lo ...

