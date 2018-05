Usa-Corea del Nord | dalla Cina un appello al dialogo

Corea Nord : Abe - sostegno a Usa su cancellazione summit : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Corea del Nord - risposta all'annuncio Usa di cancellazione del vertice : Kim Kye-gwan ha aggiunto che l'obiettivo e la volontà della Corea del Nord di fare ogni sforzo per la pace e la stabilità della penisola e del mondo sono incrollabili e che il Paese è disposto a ...

Corea del Nord a Usa : pronti a tavolo in qualsiasi momento : Nonostante il presidente Trump abbia cancellato il summit con Kim Jong-un previsto per il 12 giugno a Singapore, la Corea del Nord desidera ancora sedersi al tavolo dei negoziati con gli Usa "in ...

Corea Nord a Usa - noi pronti al tavolo : ...del presidente Donald Trump di cancellare il summit con Kim - ha aggiunto il viceministro - "non è in linea con i desideri di chi spera nella pace e nella stabilità della penisola Coreana e nel mondo"...

Usa-Corea del Nord - salta il vertice tra Trump e Kim : Pyongyang tende la mano : ...nelle recenti dichiarazioni" di Kim."E'inappropriato in questo momento avere questo incontro a lungo pianificato" e questa è una "enorme battuta d'arresto per la Corea del Nord e per il mondo", ha ...

Corea Nord-Usa : Trump e Kim sono riusciti a cancellare il loro incontro : 'Il mondo, e in particolare la Corea del Nord, ha perso una grande opportunità per una pace duratura e una grande prosperità e benessere' scrive Trump. 'Questa opportunità persa è un momento triste ...

Corea - Trump : "Forze Usa e alleate sono pronte se necessario" : I venti di guerra tornano a spirare sulla Corea . Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha riferito alle agenzie di stampa di avere discusso con il segretario alla Difesa James Mattis e con ...

TRUMP CANCELLA INCONTRO CON KIM JONG-UN/ Usa - la minaccia nucleare nella lettera per la Corea del Nord : Usa-Corea del Nord, TRUMP CANCELLA INCONTRO con Kim: salta il summit tra i due presidenti a Singapore, "persa opportunità di pace" il commento del tycoon(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:21:00 GMT)

Corea del Nord - Trump cancella il vertice con Kim Jong-un. Il «modello Libia» evocato dagli Usa dietro la rottura : I due leader non si incontreranno il prossimo 12 giugno a Singapore. Nella lettera al leader Nord Coreano, il presidente Usa ringrazia Kim Jon-Un per la liberazione degli ostaggi americani e parla di «occasione perduta» e di «momento triste per la storia». Ma la Casa Bianca lancia anche velate minacce: «Parli delle tue capacità nucleari, ma le nostre sono così enormi e potenti che prego Dio che non siano mai utilizzate»...

Usa-Corea del Nord - salta il vertice a due. Trump : “Per il bene di entrambe le parti” : “Per il bene di entrambe le parti, il meeting di Singapore non si svolgerà”. È un passaggio della lettera con cui Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, comunica al leader Nordcoreano Kim Jong-un l’annullamento del summit previsto per il 12 giugno a Singapore. “Il mondo, e in particolare la Corea del Nord, ha perso una grande opportunità per una pace duratura e una grande prosperità e benessere” scrive ...

Corea Nord - smantellato sito test nucleari. Salta vertice con Usa | : La chiusura del sito a Punggye-ri, nel Nord-est del Paese, davanti a diversi giornalisti. Secondo Pyongyang e Seul è primo passo verso denuclearizzazione. Ma l'incontro del 12 giugno tra Kim Jong-un e ...