Uomini e donne | la madre di Giordano difende Nilufar | Avrà sbagliato | ma non va

“Mollo”. Uomini e Donne - è tutto vero stavolta : Giorgio Manetti se ne va. E per sempre - dopo quello che è successo in studio. Brutto colpo per Maria De Filippi e per i fan - soprattutto per il motivo… : Terremoto in arrivo a Uomini e Donne. dopo mesi di voci adesso sembra arrivare la conferma. A darne l’annuncio il diretto interessato che, una volta per tutte, ha deciso di mettere le cose in chiaro e scrivere la parole fine su una querelle che avanti ormai da mesi. Sì perché, piaccia o meno, il trono over continua a girare intorno a lui sempre e comunque. Parliamo del Gabbiano, Giorgio Manetti, protagonista di un riavvicinamento con Gemma nelle ...

Uomini e Donne - Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi : "Siamo innamorati. Temptation Island? Sarebbe una bella prova" : La coppia, più felice e affiatata che mai, non sembra aver escluso la possibilità di partecipare al reality delle tentazioni.

Uomini e donne - anticipazioni trono over : Gemma e Tina fanno pace - Giorgio annuncia l'addio al programma : Grazie al sito Il vicolo delle news siamo in grado di anticipare quello che è successo nella puntata di Uomini e donne registrata ieri, giovedì 24 maggio 2018. Si tratta dell'ultimo appuntamento stagionale con il trono over. Il blocco iniziale è stato tutto riservato alle vicende di Gemma.Dopo la scorsa puntata Marco va in camerino da lei per discutere del ballo fatto con Giorgio. Il cavaliere annuncia l'intenzione di andarsene, la dama ...

Enrico Rocchi/ Uomini e Donne : continuerà la conoscenza con Ursula? : Enrico Rocchi è uno degli ultimi arrivati al trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere romano ha iniziato a conoscere Ursula Bennardo, che da mesi frequenta Sossio Aruta.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:38:00 GMT)

Uomini e donne - Nicolò Raniolo : "Non posso dire nulla di negativo su Sabrina Ghio - ma non sono pentito di averle detto no" : Nicolò Raniolo, il corteggiatore che in questa stagione ha detto no a Sabrina Ghio, è stato intervistato dal magazine settimanale di Uomini e donne. In questa occasione il giovane, che si è definito "schietto e sintetico", ha definito l'esperienza nel programma di Canale 5 come "una forma di emozione che non si prova tutti i giorni". Quindi ha precisato di averla vissuta con "la mia testa e i miei atteggiamenti, senza farmi condizionare ...

Uomini e Donne - anticipazioni over : Tina e Gemma fanno pace - Giorgio decide di lasciare la trasmissione : Colpi di scena nella registrazione di ieri del dating show: le due acerrime nemiche si concedono una tregua e il cavalier Manetti intende dire addio al dating show.

Uomini e donne - Aldo Palmeri : "Ho avuto il terrore di perdere Alessia Cammarota" : Intervistati dal magazine settimanale di Uomini e donne, Alessia Cammarota ed Aldo Palmeri hanno raccontato come procede la loro storia d'amore e sono tornati a parlare dei momenti di difficoltà vissuti in passato. L'ex tronista ha così spiegato la prima impressione avuta della corteggiatrice:Sapevo già chi fosse Alessia, ancor prima che scendesse le scale. L’avevo già notata in trasmissione due anni prima, quando corteggiava Francesco Monte ...

Uomini e Donne puntata 25 maggio 2018 trono over : anticipazioni e diretta : Uomini e Donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi con gli interventi di Gianni Sperti e Tina Cipollari, torna con un un nuovo imperdibile appuntamento. Oggi assisteremo ad una nuova scoppiettante puntata incentrata sugli sviluppi delle storie d'amore del trono over animato da Gemma, Giorgio, Sossio, Marco, Ursula e gli altri protagonisti alla ricerca dell'anima gemella.prosegui la letturaUomini e Donne puntata 25 maggio ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti scarica Maria De Filippi : 'Lascio il programma' : Un fulmine a ciel sereno per Maria De Filippi e il suo Uomini e Donne : Giorgio Manetti , infatti, lascia il programma. La notizia viene rilanciata da Il vicolo delle news : una talpa presente alla ...

“Pace fatta”. Trono over : Tina Cipollari e Gemma Galgani - succede l’impensabile in studio - a Uomini e Donne : Trono over di Uomini e Donne: pronti per le anticipazioni bomba? Nell’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi dedicato a dame e cavalieri è successo l’impensabile, stando a chi ha saputo in anteprima le novità. Protagoniste del colpo di scena Tina Cipollari e Gemma Galgani. Sì, proprio l’opinionista e la torinese che con i loro litigi feroci, spesso sfociati in semi risse, sono diventate ormai simboli ...

Uomini e Donne/ Due nuove coppie pronte a Temptation Island : scottanti rivelazioni! (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Due coppie pronte a partecipare a Temptation Island: Nilufar e Giordano, Virginia e Nicolò si preparano!(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ "Giorgio Manetti? Falso! Ecco perché non torna con Gemma" : parla un'ex dama (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Ancora critiche per Giorgio Manetti: stavolta ad accusarlo è un'ex dama molto nota, Barbara De Santi...(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Gianni Sperti : "Sossio e Ursula? I miei dubbi non sono svaniti" : Gianni Sperti, opinionista e addetto ufficiale all'ispezione degli smartphone a Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi, continua a non credere a Sossio Aruta e Ursula Bennardo, tra i protagonisti delle recenti registrazioni del Trono Over della trasmissione in onda su Canale 5. Eppure, l'ex ballerino, in una puntata andata in onda la settimana scorsa, ha dovuto ingoiare un rospo: dopo aver chiesto i cellulari a Sossio e ...

Uomini e Donne - Vittoria Deganello : "Momento di crisi con Mattia ma ora è tutto ok" : Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di quest'edizione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, è intervenuta sui propri profili social per rispondere direttamente ai fan che avevano percepito un suo momento di crisi con Mattia Marciano, ex tronista del programma di Canale 5.La modella veronese, dopo aver letto per molti giorni le domande dei fan a riguardo, ha deciso di spiegare la situazione, ammettendo l'esistenza di ...