Uomini e Donne Giorgio Manetti? Falso! Ecco perché non torna con Gemma

Uomini e Donne - Gianni Sperti : "Sossio e Ursula? I miei dubbi non sono svaniti" : Gianni Sperti, opinionista e addetto ufficiale all'ispezione degli smartphone a Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi, continua a non credere a Sossio Aruta e Ursula Bennardo, tra i protagonisti delle recenti registrazioni del Trono Over della trasmissione in onda su Canale 5. Eppure, l'ex ballerino, in una puntata andata in onda la settimana scorsa, ha dovuto ingoiare un rospo: dopo aver chiesto i cellulari a Sossio e ...

Uomini e Donne - Vittoria Deganello : "Momento di crisi con Mattia ma ora è tutto ok" : Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di quest'edizione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, è intervenuta sui propri profili social per rispondere direttamente ai fan che avevano percepito un suo momento di crisi con Mattia Marciano, ex tronista del programma di Canale 5.La modella veronese, dopo aver letto per molti giorni le domande dei fan a riguardo, ha deciso di spiegare la situazione, ammettendo l'esistenza di ...

Trono Over Uomini e Donne - Ida e Riccardo tornano in studio : lite con Sossio : Uomini e Donne, Ida e Riccardo di nuovo al Trono Over: news sulla storia e lite con Sossio Aruta Oggi si sono registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha invitato in studio Ida e Riccardo. I due sono usciti insieme dallo studio dopo moltissimi alti e bassi. […] L'articolo Trono Over Uomini e Donne, Ida e Riccardo tornano in studio: lite con Sossio proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - pace tra Tina e Gemma : il bel gesto della Cipollari : Uomini e Donne, Tina Cipollari consola Gemma Galgani: pace fatta La nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne ha regalato davvero molte sorprese al pubblico presente in studio. Protagoniste indiscusse della puntata sono state, ancora una volta, Tina e Gemma. Nel corso di tutta questa stagione le due Donne non hanno fatto altro […] L'articolo Uomini e Donne, pace tra Tina e Gemma: il bel gesto della Cipollari proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne anticipazioni : Giorgio Manetti lascia il Trono Over : anticipazioni Uomini e Donne: Giorgio Manetti non tornerà al Trono Over? Le ultime dichiarazioni del cavaliere Giorgio Manetti è ormai un volto storico del Trono Over di Uomini e Donne. Il noto cavaliere del parterre maschile è senza dubbio uno degli Uomini più desiderati dalle dame che hanno preso parte alla trasmissione nel corso di […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Giorgio Manetti lascia il Trono Over proviene da Gossip e Tv.

Maria De Filippi - Uomini e donne con il colpo di scena : perché Mariano Catanzaro ha scelto Valentina : colpo di scena a Uomini & donne . Ieri i fan si aspettavano di assistere alla scelta di Mariano Catanzaro . E succede che il bellone finalmente decide di raggiungere Valentina nel camerino ed ...

Maria De Filippi - Uomini e donne con il colpo di scena : perché Mariano Catanzaro ha scelto Valentina : colpo di scena a Uomini & donne . Ieri i fan si aspettavano di assistere alla scelta di Mariano Catanzaro . E succede che il bellone finalmente decide di raggiungere Valentina nel camerino ed ...

Uomini e Donne/ Sossio Aruta torna sulla piazza e si sfoga sui social (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari contro Gemma Galgani, il pubblico dice basta e una nota attrice attacca l'opinionista... Sossio Aruta è tornato ufficialmente sulla piazza. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha deciso di chiudere sia con Ursula che con Nevila non avendo trovato in nessuna delle due la donna che sta cercando. La decisione di Sossio ha naturalmente scatenato ulteriori critiche e ...

Bello Figo - l'intervista a Le Iene : 'Non ho mai lavorato e ora voglio fare il tronista a Uomini e Donne' : Bello Figo vive a Parma, ma vIene dal Ghana e adesso vuole approdare nello studio di Uomini e Donne. Infatti, dopo l'uscita della canzone 'Non pago l'affitto' che l'ha fatto conoscere al mondo del web e il conseguente litigio con Alessandra Mussolini torna a far parlare di sé. In un'intervista a Le Iene racconta dell'uscita del suo nuovo libro che a quanto pare ha solo dettato, del ...

Uomini E DONNE/ Verso la scelta di Sara : i fan tifano per Luigi Mastroianni (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Quando sceglie Sara Affi Fella? Pare sia il 29 maggio la data certa. Sospetti invece sulla scelta di Mariano Catanzaro(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 20:37:00 GMT)

Registrazione Uomini e donne oggi 24 maggio : l'attesa scelta finale Video : oggi, giovedì 24 maggio, grande attesa per la nuova Registrazione [Video]di Uomini e donne. Nel pomeriggio, infatti, i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi, tra cui Gianni Sperti e Tina Cipollari torneranno nello studio del fortunato dating show sentimentale di Canale 5 per registrare questo nuovo atteso appuntamento. Noi vi aggiorneremo in diretta, dandovi tutte le anticipazioni su quello che accadra': teci e restate connessi noi ...

Uomini e Donne : un nuovo fidanzato per Giulia? Parla Jeremias Rodriguez Video : Dopo la fine della relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante [Video], la bella ex corteggiatrice di ''Uomini e Donne'' ha spiegato le sue motivazioni nelle ultime puntate del trono classico andate in onda nei giorni passati. Tuttavia, però, la bella ragazza romana nonostante la sua fine con Andrea sembra reagire bene alla rottura con il Dj, anche se ovviamente i molti anni di fidanzamento con Damante attualmente non le fanno pensare di ...

Mattia e Vittoria di Uomini e Donne si sono lasciati? Ecco cosa è successo alla coppia : Uomini e Donne, Mattia e Vittoria stanno ancora insieme? C’è stata una crisi tra i due cosa è successo a Mattia e Vittoria di Uomini e Donne? Da tempo l’ex tronista e l’ex corteggiatrice non si mostrano insieme: si sono dunque lasciati? No, ma c’è stata una crisi tra i due. A rivelarlo è stata […] L'articolo Mattia e Vittoria di Uomini e Donne si sono lasciati? Ecco cosa è successo alla coppia proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 24 maggio 2018 : una coppia lascia lo studio! : Giovanni sfida Gianni Sperti ad una gara di ballo. Una coppia lascia inaspettatamente la trasmissione. Sossio Aruta ancora al centro della bufera. Il cavaliere ha finalmente deciso cosa fare. Uomini e Donne: Tomas e Donatella lasciano insieme la trasmissione! Maria De Filippi comunica che Giovanni, colui che si è definito maestro di ballo, è rimasto male per l’atteggiamento avuto nei suoi confronti da parte di Sperti. L’uomo in ...