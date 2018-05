Under 21 | Portogallo-Italia 3-2 | Di Biagio riparte con una sconfitta

Under 21 - Portogallo-Italia 3-2 : Parigini e Barella non bastano : TORINO - Gli azzurrini escono sconfitti per 3-2 dal Portogallo , nella sfida giocata all 'Estoril . Di Biagio è tornato sulla panchina dell' Under 21 , dopo l'esperienza con la Nazionale maggiore, per ...

Nazionale : Under 21 bella ma sconfitta - ko in Portogallo : Gli Azzurrini ritrovano Di Biagio in panchina, non bastano le reti di Parigini e Bonazzoli

Diretta/ Italia Portogallo Under 21 (risultato finale 2-3) streaming video e tv : azzurri al tappeto! : Diretta Italia Portogallo Under 21 streaming video e tv: probabili formazioni, orario, risultato live dell'amichevole di Estoril che segna il ritorno di Di Biagio(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 20:38:00 GMT)

Calcio - Under 21 : Portogallo-Italia 3-2 : 20.40 L'Italia Under 21 di Di Biagio, tornato dopo l'esperienza in Nazionale, riparte con una sconfitta in Portogallo: 3-2. Dopo un avvio discreto, disastroso primo tempo per gli azzurri.Al 12' i lusitani passano con Jota su assist di Goncalves. Portogallo sul 2-0 con la doppietta di Jota. L'Italia accorcia con Perugini (28'). Poi c'è il tris di Goncalves al 44'.Nella ripresa tanti cambi e al 59' gli azzurrini tornano sotto con Perugini che si ...

DIRETTA/ Italia Portogallo Under 21 (risultato live 2-3) streaming video e tv : Bonazzoli su rigore! : DIRETTA Italia Portogallo Under 21 streaming video e tv: probabili formazioni, orario, risultato live dell'amichevole di Estoril che segna il ritorno di Di Biagio(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 20:06:00 GMT)

Diretta/ Italia Portogallo Under 21 (risultato live 1-3) streaming video e tv : ci prova Cutrone dal limite! : Diretta Italia Portogallo Under 21 streaming video e tv: probabili formazioni, orario, risultato live dell'amichevole di Estoril che segna il ritorno di Di Biagio(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 19:43:00 GMT)

DIRETTA/ Italia Portogallo Under 21 (risultato live 1-3) streaming video e tv : prima Parigini - poi Gonçalves : DIRETTA Italia Portogallo Under 21 streaming video e tv: probabili formazioni, orario, risultato live dell'amichevole di Estoril che segna il ritorno di Di Biagio(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 19:10:00 GMT)

Diretta/ Italia Portogallo Under 21 (risultato live 0-2) streaming video e tv : doppietta di Diogo Jota! : Diretta Italia Portogallo Under 21 streaming video e tv: probabili formazioni, orario, risultato live dell'amichevole di Estoril che segna il ritorno di Di Biagio(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 18:42:00 GMT)

ITALIA PORTOGALLO Under 21/ Streaming video e diretta tv - parla il ct Di Biagio. Orario e probabili formazioni : diretta ITALIA PORTOGALLO UNDER 21 Streaming video e tv: probabili formazioni, Orario, risultato live dell'amichevole di Estoril che segna il ritorno di Di Biagio(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 13:43:00 GMT)

Italia Portogallo Under 21/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario - risultato live : diretta Italia Portogallo Under 21 Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, risultato live dell'amichevole di Estoril che segna il ritorno di Di Biagio(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 08:04:00 GMT)