Ritorno amaro per Di Biagio : l'Italia Under 21 perde 3-2 in Portogallo : Portogallo U21-ITALIA U21 3-2 12' e 19' Jota , P, , 29' Parigini , I, , 43' Goncalves , P, , 59' rig. Barella , I, Esordio amaro per la nuova Under 21 di Gigi Di Biagio. Già qualificati agli Europei ...

Under 21 : Portogallo-Italia 3-2 - passo indietro per Di Biagio : Under 21: Portogallo-Italia 3-2 – Si ferma la striscia di risultati positiva per la Nazionale Under 21, la squadra di Di Biagio, tornato sulla panchina degli ‘azzurrini’ dopo essere stato chiamato a guidare la Nazionale Maggiore nelle amichevoli di marzo con Argentina e Inghilterra è uscita sconfitta dal campo con il risultato di 3-2 nell’amichevole contro il Portogallo in un match che ha regalato gol ed emozioni. A ...

Under 21 - l'Italia commette troppi errori : il Portogallo la punisce - 3-2 : ESTORIL - l'Italia Under 21 si fa del male da sola e si arrende per 3-2 in amichevole a un Portogallo abile a sfruttare i clamorosi errori difensivi degli uomini di Di Biagio nel primo tempo: a ...

Under 21 - Portogallo-Italia 3-2 : Parigini e Barella non bastano : TORINO - Gli azzurrini escono sconfitti per 3-2 dal Portogallo , nella sfida giocata all 'Estoril . Di Biagio è tornato sulla panchina dell' Under 21 , dopo l'esperienza con la Nazionale maggiore, per ...

Under 21 - Portogallo-Italia 3-2 - Di Biagio riparte con una sconfitta : un ritorno dolceamaro quello di Gigi Di Biagio sulla panchina dell'Under 21. Gli azzurrini perdono in Portogallo 3-2, ma alla lunga non sfigurano. Anzi. Però sul punteggio pesano tre errori ...

Calcio - Under 21 : Portogallo-Italia 3-2 : 20.40 L'Italia Under 21 di Di Biagio, tornato dopo l'esperienza in Nazionale, riparte con una sconfitta in Portogallo: 3-2. Dopo un avvio discreto, disastroso primo tempo per gli azzurri.Al 12' i lusitani passano con Jota su assist di Goncalves. Portogallo sul 2-0 con la doppietta di Jota. L'Italia accorcia con Perugini (28'). Poi c'è il tris di Goncalves al 44'.Nella ripresa tanti cambi e al 59' gli azzurrini tornano sotto con Perugini che si ...

154mila donne Under 35 in Italia guidano un'impresa : Teleborsa, - Le donne fanno sempre più impresa . Le giovani donne a capo di una impresa in Italia sono 154mila , una ogni 12 aziende femminili. Secondo i dati dell'Osservatorio per l'imprenditoria ...

