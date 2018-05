Un weekend con il 4° Memorial Arcangelo Peterle

Al via oggi l'Overwatch Free weekend su PC e console : L'evento del secondo anniversario di Overwatch è disponibile e Blizzard dà ai potenziali eroi la possibilità di prepararsi con un altro Free Weekend di Overwatch.I giocatori possono connettersi a partire dalle 20:00 CEST di oggi, 25 maggio, fino al 29 maggio su PC, Xbox One e PlayStation 4.Il pre-download è ora disponibile per le versioni console.Read more…

Temperature in ascesa - weekend con locali punte di 30°. Tutti i dettagli : Roma - PRIMI CALDI ESTIVI IMMINENTI - Dopo un Maggio fino ad ora non particolarmente caldo (perlomeno rispetto a quanto eravamo abituati negli ultimi anni), va concretizzandosi la prima fase pienamente estiva su tutte le regioni d'Italia. Un promontorio anticiclonico di matrice nord-africana, seppur non particolarmente forte e probabilmente anche non troppo duraturo, riuscirà infatti a innalzarsi dal Mediterraneo e portare i primi veri ...

##Conte stringe per giurare entro weekend - tensione Salvini-Colle : Ma prima deve disinnescare la 'mina' di Paolo Savona, l'economista 'euroscettico' che la Lega vorrebbe al Ministero dell'Economia e sui …

eBay Superweekend 24-29 Maggio : Sconti Fino Al 60% : eBay SuperWeekend 24-29 Maggio: iPhone, Samsung Galaxy, Huawei P20 e tanti altri smartphone in sconto! eBay SuperWeekend: offerte, Sconti e promozioni su tantissimi prodotti: non solo tecnologia, ma anche abbigliamento, scarpe, orologi, TV e altro SuperWeekend eBay da oggi al 29 Maggio Grandi Sconti arrivano per tutti gli utenti interessati ad acquistare un nuovo smartphone, di […]

Salisburgo per il weekend : non è mai stata così vicina come con ÖBB “Nightjet” : La città di Salisburgo regala viste e momenti ineguagliabili: le passeggiate sulle sponde del fiume Salzach, i giardini in fiore e le terrazze panoramiche che si affacciano sui monumenti simbolo della grande eredità culturale della città. La sua posizione geografica è facilmente raggiungibile dai turisti italiani, grazie ad una soluzione smart e casual senza stress: ÖBB “Nightjet”, che operando per i collegamenti ferroviari diretti ...

Santarcangelo - nel weekend torna la festa della solidarietà con la 'ligaza' e tanti eventi : Ag23' Sabato 26 il divertimento inizierà già nel pomeriggio con l'associazione culturale 'Teatro è libertà' che propone laboratori per bambini e spettacoli con artisti di strada , dalle ore 16, . ...

Volley - Nations League 2018 : Italia all’assalto con Juantorena e Zaytsev! Sfide a Brasile - Germania e Serbia nel primo weekend : Ora si incomincia a fare sul serio, la lunga estate sta per iniziare, la Nazionale è pronta per tornare ad essere assoluta protagonista, l’Italia si prepara a disputare la Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Kraljevo (Serbia) nel weekend del 25-27 maggio, dove affronteranno Germania, Brasile ed i padroni di casa in un fine settimana davvero da urlo che sarà già determinante per la qualificazione alla ...

La Festa dell'acqua entra nel vivo con il primo weekend di eventi : ... torna la Festa 'tradizionale' del gruppo Acos , cui prenderanno parte molte associazioni sportive e di volontariato, con tantissimi eventi sportivi, spettacoli, animazione, giochi e gonfiabili per i ...

Turchia - nel weekend arrestate 768 persone con l’accusa di terrorismo : Turchia, nel weekend arrestate 768 persone con l’accusa di terrorismo Turchia, nel weekend arrestate 768 persone con l’accusa di terrorismo Continua a leggere L'articolo Turchia, nel weekend arrestate 768 persone con l’accusa di terrorismo proviene da NewsGo.

weekend di test con Jeep ed Europcar : Jeep ed Europcar Italia offrono la possibilità di un long test drive di due giorni, a titolo completamente gratuito, a bordo della Compass, il SUV compatto che ha ridefinito gli standard del segmento coniugando tecnologia intuitiva con le leggendarie capacità off-road del marchio americano. Promossi attraverso la pagina Linkedin di Jeep, sono disponibili 40 long test drive per il Weekend del 26 ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia sfida Russia - Corea del Sud - Germania. Data - programma - orari e tv del secondo weekend (22-24 maggio) : L’Italia è pronta per affrontare la seconda tappa della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre, dopo le tre sconfitte maturate a Lincoln, si sono trasferite a Suwon (Corea del Sud) dove dal 22 al 24 maggio affronteranno la fortissima Russia, l’arrembante Germania e le ostiche padrone di casa. Le azzurre proveranno a invertire la rotta e a conquistare il primo successo nella competizione per mantenere vive le speranze di ...

Box-Office USA : Deadpool 2 vince il weekend con 125 milioni di dollari! : In tutto il mondo il film Marvel ha raggiunto gli 1.81 miliardi di dollari: è il quarto maggiore incasso globale di sempre. Apre al terzo posto Book Club : la commedia della Paramount ha lavorato di ...

OfferteApp iPad - le app scontate e gratuite del weekend sullo Store - : Economia iPad v.2.7.4.6, 27/08/10 ' 5.49 ' 10.99 Seconda generazione di Splashtop, l'app per iPad che permette di gestire da remoto i computer Mac e PC. Offre una interfaccia completamente rivista ed ...