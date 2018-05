Un pezzetto di Marte per Curiosity | la prossima sfida è riportarlo a casa

meteoweb.eu

(Di venerdì 25 maggio 2018) Trapanare il pianeta rosso per portarci adei campioni marziani da analizzare comodamente in laboratorio qui sulla Terra: da tempo questo è uno degli obiettivi principali delle future missioni con destinazione. Eppure anche le missioni già in corso iniziano a includere tra i loro scopi scientifici la raccolta di pezzetti del mondo rosso. È il caso ad esempio di, il rover della Nasa lanciato il 26 novembre 2011 e atterrato suil 6 agosto 2012. Progettata per trovare indizi sulla passata e presente capacità marziana di ospitare la vita, la missione si è ultimamente concentrata proprio sul prelevamento di campioni marziani. Ora – spiega Global Science – la Nasa annuncia il primo risultato, dopo poco più di un anno di lavoro su questo fronte.ha infatti estratto il suo primo campione, ottenuto perforando la superficie di circa 50 millimetri. ...