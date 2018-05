Un kit per fuggire dalla violenza | plaid | spazzolini e quaderni

Fumo - antistress per il 45% delle donne : l’identikit dalla Fondazione Veronesi : La sigaretta è donna e non solo sul vocabolario. In Italia fuma quasi la metà della popolazione femminile dai 15 ai 65 anni (45%, 38,6% quotidianamente), con un terzo che lo fa da almeno 20 anni e il 10% che accende minimo 16 ‘bionde’ al giorno. L’abitudine è più diffusa fra le over 55 che tra le under 24 e più al Sud che al Nord, e il primo motivo che la alimenta è il bisogno di allentare le tensioni: la sigaretta è ...

Banche - Bankitalia : scattano le nuove regole per riforma Bcc : Roma, 23 mag. , askanews, - scattano le nuove regole per completare la riforma delle Banche di credito cooperativo , Bcc, . La Banca d'Italia "ha emanato nuove disposizioni di vigilanza" sulle Bcc che ...

PUMA e Arsenal presentano il kit home per la nuova stagione : WE CELEBRATE THE BEAT OF THE CITY… La campagna " We Are THE Arsenal " rappresenta il senso di appartenenza che i tifosi hanno in tutto il mondo rispetto al Club e ai giocatori. I fan giocano un ...

Royal Wedding. Tutti pazzi per kitty Spencer - nipote di Lady D : Tra le invitate al Royal Wedding è spiccata una ragazza vestita di verde alle fattezze angeliche. Di chi si trattava? Di Kitty Spencer. Non una sconosciuta, ma, come suggerisce il cognome, la cugina del Principe Harry da parte di madre. La modella ventissettenne è figlia di Charles, fratello minore della compianta Lady Diana e della sua prima moglie Victoria Aitken, anche lei mannequinne. Molte le maison che l’hanno scelta ultimamente per ...

IHS Markit - accordo definitivo per acquisire Ipreo : Teleborsa, - IHS Markit ha firmato un accordo definitivo per rilevare la società Ipreo dal gruppo di private equity Blackstone. Valore del deal 1,855 miliardi di dollari L'accordo dovrebbe chiudersi ...

Governo - Matteo Salvini : 'Identikit premier? Una persona seria' : Un identikit del premier? "Una persona seria". Così ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando ad Aosta sul contratto di Governo con il M5S e sul nome del futuro premier. "Il premier, ...

Facebook - il “portale degli adolescenti”/ Il decalogo per i ragazzi : Project Rockit per il bullismo! : Facebook lancia il “portale degli adolescenti”, una piattaforma per educare i giovani sull’uso del social: nuova iniziativa del noto social network per rendersi ancora più trasparente(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 00:08:00 GMT)

Roma - abusi sessuali alle bimbe nell'asilo di Bankitalia/ Rinvio a giudizio per maestro 25enne : "sono pentito" : Scuola dell'infanzia di Bankitalia: abusi sessuali a bimbe dell'asilo. Roma, chiesto Rinvio a giudizio per il maestro 25enne reo-confesso, 'pentito'.

Nuova struttura per terapie cellulari in Europa grazie a kite - Società del gruppo Gilead : Kite, Società del gruppo Gilead, annuncia una Nuova struttura dedicata all’ingegnerizzazione di terapie cellulari in Europa. L’impianto di quasi 11.000 mq di estensione, si trova nei pressi di Amsterdam e – una volta entrato a regime, nel 2020 – garantirà 500 nuovi posti di lavoro. L’impianto ingegnerizzerà e produrrà terapie cellulari innovative, tra le quali axicabtagene ciloleucel (una terapia sperimentale con recettore antigenico chimerico ...

Dazi e Iva - per Bankitalia e Istat aumentano rischi di ribasso della crescita : Soprattutto i Dazi, ma anche l'aumento dell'Iva, potrebbe rallentare la crescita italiana. A dirlo nelle audizioni sul Def presso le Commissioni speciali di Camera e Senato, sono l'Istat e la Banca d'Italia. Il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, parla di "segnali di decelerazione che prospettano uno scenario di minore intensità della crescita". Il vicedirettore generale di Bankitalia, Luigi Federico Signorini, confermando le stime sul ...

Def - Bankitalia : “Per evitare gli aumenti Iva trovare nuove entrate o ridurre la spesa. No a ricorso al deficit” : I 12,4 miliardi necessari per evitare gli aumenti Iva previsti dalle clausole di salvaguardia vanno trovati con nuove entrate o riduzioni di spesa. Non aumentando il deficit, perché è indispensabile continuare sulla strada della riduzione del debito. E non si devono toccare “le riforme pensionistiche introdotte nell’arco degli ultimi decenni”, su cui “poggia in larga misura” la sostenibilità del debito pubblico italiano che è ...

Google presenta il ML kit per gli sviluppatori : Google ha da poco inaugurato il ML Kit, uno strumento che dona agli sviluppatori la possibilità di aggiungere l'intelligenza artificiale nelle loro app. L'articolo Google presenta il ML Kit per gli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.