UE-Iran | l’accordo sul nucleare regge

?rump - Iran : l’Ue vuole salvare l’accordo sul nucleare Video : In questi giorni, nella capitale Iraniana sono in atto manifestazioni anti-Usa per contestare l’uscita degli Stati Uniti dall’intesa sul nucleare e la conseguente escalation militare tra l’Iran e Israele. In questo quadro, la diplomazia Europea si muove per salvare l’accordo. Sabato 12 maggio 2018, l’alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari Esteri e la Politica di sicurezza Federica Mogherini, ha convocato urgentemente un vertice ...