Uber | auto autonoma non riconobbe pedone in incidente mortale

Uber ha interrotto il programma delle auto che si guidano da sole in Arizona - dopo l’incidente mortale dello scorso marzo : Uber, la grande società di trasporto in auto con conducente, ha interrotto il programma delle auto che si guidano da sole in Arizona, dopo l’incidente dello scorso 18 marzo in cui una donna venne investita e uccisa a Tempe, vicino The post Uber ha interrotto il programma delle auto che si guidano da sole in Arizona, dopo l’incidente mortale dello scorso marzo appeared first on Il Post.

Ok California a Didi - rivale Uber testa auto autonome : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Uber presenta il primo prototipo di auto-taxi volante : Indietro 10 maggio 2018 2018-05-10T12:21:15+00:00 ROMA – Trasporto verticale per contrastare il traffico urbano. E’ questo lo scopo dell’auto-taxi volante di Uber, progetto presentato per la prima volta all’Elevate Summit di Los Angeles. La società ha svelato i suoi due modelli di Uber Air: un prototipo in miniatura e uno a grandezza naturale. Gli auto-taxi […] L'articolo Uber presenta il primo prototipo di auto-taxi volante proviene da ...

Auto volanti - Uber cerca città fuori Usa : I governi di tutto il mondo hanno tempo per candidarsi fino al primo luglio 2018. ANSA - 10-05-2018 08:14

Uber Elevate - Con la Nasa e l'esercito per le auto volanti : Uber vuole solcare i cieli di tutto il mondo. I taxi volanti sono stati annunciati ormai da tempo ma durante l'Uber Elevate Summit di Los Angeles il colosso dei trasporti ha svelato nuovi dettagli riguardo alle proprie strategie nell'ambito degli eVtol, gli electric vertical take-off and landing vehicles. Con l'esercito per la riduzione del rumore. Tra gli accordi appena annunciati da Uber spicca quello stipulato con l'esercito degli Stati ...

Uber incidente auto guida autonoma : Articolo aggiornato alle ore 13,11 dell'8 maggio 2018 ** L’automobile a guida autonoma di Uber che il 18 marzo ha investito e ucciso una donna a Tempe, Arizona, avrebbe rilevato la presenza del pedone in tempo per evitare l’impatto. A rivelarlo alla rivista The Information sono due fonti, secondo le quali il sistema di sensori di cui è dotata l’automobile, una Volvo XC90, sarebbero stati tarati con un margine ...

Uber incidente auto guida autonoma : L’automobile a guida autonoma di Uber che il 18 marzo ha investito e ucciso una donna a Tempe, Arizona, avrebbe rilevato la presenza del pedone in tempo per evitare l’impatto. A rivelarlo alla rivista The Information sono due fonti, secondo le quali il sistema di sensori di cui è dotata l’automobile, una Volvo XC90, sarebbero stati tarati con un margine di tolleranza tale da consentire al veicolo di ignorare ...

Uber - in arrivo il servizio di noleggio auto tra privati : Uber sta per lanciare negli Stati Uniti un servizio di carsharing peer to peer, dove sono i privati a condividere l’uso dell’auto. Ad annunciarlo è un report di Quartz, che annuncia l’arrivo della nuova piattaforma Uber Rent entro la fine di aprile, dove confluiranno il migliaio di automobili del circuito Getaround, presente in 10 città negli Stati Uniti e che verrà ulteriormente ampliato. Gli utenti troveranno tutto sull’app di ...

L'incidente di Uber non ferma Blackberry - che ha perfezionato la sua auto a guida autonoma : L’incidente di Tempe, Arizona, dove un’automobile a guida autonoma ha investito una passante, non ferma i test della canadese Blackberry, che sta perfezionando veicoli in grado di muoversi anche in caso di neve e ghiaccio. Per chi guida, le condizioni atmosferiche sono un elemento cruciale in tema di sicurezza. Le auto a guida autonoma non fanno eccezione, soprattutto quando si devono confrontare con le rigide temperature dei Paesi ...

Uber - L'Arizona blocca i test sulla guida autonoma : L'Arizona ha deciso di bloccare le attività di sperimentazione dei veicoli a guida autonoma condotte dalla Uber nello stato americano. L'iniziativa, annunciata alla società dal governatore Doug Ducey in una lettera inviata all'amministratore delegato Dara Khosrowshahi, è legata al recente incidente avvenuto nella città di Tempe, alle porte di Phoenix, che ha causato il decesso di una donna di 49 anni.Incidente inquietante per Ducey. ...

L’Arizona ha vietato i test di Uber con le auto a guida autonoma : Il governatore dell’Arizona, Doug Ducey, ha formalizzato la decisione di interrompere i test di guida autonoma sulle strade pubbliche del suo stato a seguito dell’incidente di domenica 18 marzo, in cui un’automobile a guida autonoma di Uber ha investito una donna a Tempe. Ducey ha comunicato all’amministratore delegato di Uber, Dara Khosrowshahi, che la fatalità ha sollevato seri dubbi sulla capacità dell’azienda di ...

L’Arizona ha sospeso i test di Uber con le auto che si guidano da sole : Il governatore dell’Arizona Doug Ducey ha sospeso i test di Uber con le auto che si guidano da sole dopo l’incidente del 18 marzo vicino a Phoenix. Ducey era sempre stato molto favorevole alla sperimentazione di auto che si guidano da The post L’Arizona ha sospeso i test di Uber con le auto che si guidano da sole appeared first on Il Post.

Guida autonoma : i problemi sollevati dall'incidente Uber : E invece più che mai attuali, non solo per la cronaca recente, ma soprattutto per la velocità con cui evolvono le tecnologie. L'incidente Per iniziare, vediamo cosa si sa dell' incidente . La 49enne ...

Guida autonoma : i problemi sollevati da Uber : E invece più che mai attuali, non solo per la cronaca recente, ma soprattutto per la velocità con cui evolvono le tecnologie. L'incidente Per iniziare, vediamo cosa si sa dell' incidente . La 49enne ...