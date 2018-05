Turchia | media | se rieletto Erdogan cancellerà ministero Ue

Gaza : media - Turchia espelle l'ambasciatore d'Israele : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Turchia ribadisce ruolo di intermediario tra USA e Russia sulla crisi siriana - : "La Turchia a tutti i livelli ha condannato l'attacco chimico a Douma e chiaramente ha espresso la sua posizione. Il nostra presidente Tayyip Erdogan ha avuto colloqui con i presidenti Trump e Putin. ...

Italiano morto in Turchia - per i media ucciso da un infarto : Italiano morto in Turchia, per i media ucciso da un infarto Alessandro Fiori era finito in ospedale per un malore e un attacco cardiaco potrebbe averlo stroncato Continua a leggere

Italiano morto in Turchia - per i media ucciso da un infarto : Alessandro Fiori, il manager cremonese trovato morto in Turchia con il cranio fracassato, potrebbe essere stato colpito da un infarto ed essere caduto sugli scogli. La ricostruzione arriva dai media ...

Italiano morto in Turchia - per i media ucciso da un infarto : Alessandro Fiori, il manager cremonese trovato morto in Turchia con il cranio fracassato, potrebbe essere stato colpito da un infarto ed essere caduto sugli scogli. La ricostruzione arriva dai media turchi, e si basa sul fatto che il giorno prima della sua scomparsa l'uomo era stato colto da un malore mentre passeggiava a Istanbul, cadendo e rompendosi gli occhiali, ed era stato ricoverato in ospedale, per essere dimesso alcune ore più tardi.

Turchia - media locali : 'Ritrovato morto l'italiano Alessandro Fiori' : Alessandro Fiori, 33 anni, giunto in Turchia il 12 marzo e dal quel giorno scomparso sarebbe stato ritrovato morto. Lo riferiscono diversi media locali secondo i quali il cadavere dell'uomo è stato ...

Turchia - media locali : "Ritrovato morto l'italiano Alessandro Fiori" : Alessandro Fiori, 33 anni, giunto in Turchia il 12 marzo e dal quel giorno scomparso sarebbe stato ritrovato morto. Lo riferiscono diversi media locali secondo i quali il cadavere dell'uomo è stato ritrovato a Sarayburnu, una zona di Istanbul. Sono in corso verifiche da parte delle autorità e il padre dell'italiano è già sul posto per il riconoscimento del cadavere.

Bavaglio in Turchia - Erdogan si prende media opposizione : La holding del magnate turco Aydin Dogan avrebbe concluso un accordo per la vendita di alcuni tra i principali media di opposizione in Turchia, tra cui Hurriyet e la Cnn turca, a un gruppo di ...

Turchia : gruppo pro-Erdogan compra i media dell'opposizione.Ceduti anche Hurriyet e Cnn turca : A guidare cordata acquirenti Yildirim Demiroren, ex proprietario Besiktas e attuale presidente della Federazione calcio turca