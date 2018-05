Tunnel per banche | presa banda ' caveau'

Bayern Monaco - la luce in fondo al Tunnel : Manuel Neuer convocato per la finale di Coppa di Germania : Reduce dall’infortunio al piede subito nel mese di settembre, Manuel Neuer è stato convocato per la finale di Coppa di Germania che il Bayern giocherà contro l’Eintracht Manuel Neuer è nella lista dei convocati del Bayern Monaco per la finale di Coppa di Germania in programma sabato contro l’Eintracht di Francoforte. Per il portiere 32enne si tratta della prima convocazione dal grave infortunio al piede subito nel mese di ...

Torino - operata al Tunnel carpale : per un’infezione “curata male” perde il braccio : Torino, operata al tunnel carpale: per un’infezione “curata male” perde il braccio Paola ha 46 anni ed è mamma di due bambine di cui una disabile. Indagato l’ortopedico che l’ha seguita Continua a leggere L'articolo Torino, operata al tunnel carpale: per un’infezione “curata male” perde il braccio proviene da NewsGo.

Torino - operata al Tunnel carpale : per un'infezione 'curata male' perde il braccio : L'ortopedico dell'ospedale di Rivoli che ha operato la donna è finito sotto indagine. E lei, che ha una figlia disabile, adesso chiede giustizia. "Doveva essere un intervento banale", racconta ...

Hyperloop : l’annuncio di Elon Musk - pronto il primo Tunnel sotto Los Angeles : “Il primo tunnel di The Boring Company sotto Los Angeles è quasi pronto! In attesa dei via libera definitivi, saremo in grado di offrire le prime corse gratuite al pubblico in pochi mesi“: lo ha annunciato Elon Musk, patron di The Boring Company, Tesla e SpaceX. ”Abbiamo gia’ iniziato la rotta Washington-New York. Speriamo di poter iniziare quella fra Los Angeles e San Francisco il prossimo anno e questo sara’ un ...

Terremoto - crolla Tunnel in miniera in Polonia : un morto e 3 dispersi : E’ crollato un tunnel nella galleria di una miniera a causa di un Terremoto a Zofiowka, in Slesia (Polonia): 3 minatori risultano dispersi, mentre un quarto minatore è morto. Al momento della scossa, erano impegnati nelle gallerie complessivamente 240 operai. Circa 200 minatori stanno partecipando alle ricerche dei compagni all’interno dell’impianto della società Jastrzebie. L'articolo Terremoto, crolla tunnel in miniera in ...

Maltempo Piemonte : rimane chiuso per allagamento il Tunnel sulla statale 20 : Anas comunica che permane la chiusura, a causa di un allagamento, del tunnel di Tenda, tra il km 108,700 e il km 111,900 della strada statale 20 “Del Colle di Tenda e di Valle Roja” in Piemonte. A causa delle intense e prolungate precipitazioni dei giorni scorsi, unite al contemporaneo scioglimento delle nevi, la falda presente all’interno dell’ammasso roccioso del Col di Tenda ha subìto un eccezionale aumento di livello ...

Si opera al Tunnel carpale - finisce con un braccio amputato : l’incubo di Paola a Torino : Paola Moise, una donna di 46 anni di Rivoli, ha subito l'amputazione dell'arto dopo essersi sottoposta ad un intervento che doveva essere di routine. Indagato un medico per lesioni gravissime.Continua a leggere

Si opera al Tunnel carpale - finisce con un braccio amputato : Un banale intervento di routine che si trasforma in un incubo per una donna, che si ritrova con un braccio amputato. E' la storia di Paola Moise, 46enne di Rivalta di Torino, che il 17 maggio 2017 fu operata nel...

Hyperloop - in Europa pronti i pezzi per il primo Tunnel del supertreno : Al centro di Tolosa arriveranno i pezzi del progetto Hyperloop TT, che intende realizzare in Europa la prima infrastruttura del sistema supersonico

Hyperloop - in Europa pronti i pezzi per il primo Tunnel del supertreno : Sembra qualcosa di futuristico, lontano dalla quotidianità. Invece si avvia verso la costruzione. Hyperloop Transportation Technologies ha annunciato che nel centro di ricerca e sviluppo di Tolosa, in Francia, arriverà il primo set di strutture del treno supersonico. Si tratta di una capsula a levitazione magnetica dentro una struttura a bassa pressione. È stato progettato sia per passeggeri, sia per i container merci. Ha un diametro interno di ...

Gaza - Israele : 'Scoperto e distrutto un nuovo Tunnel di Hamas' : L'esercito israeliano ha scoperto e distrutto un nuovo tunnel di Hamas che da Jabalya nel nord della Striscia arrivava vicino al kibbutz di Nahal Oz in territorio dello Stato ebraico. Lo ha annunciato ...

QUANTA SYSTEM presenta la rivoluzionaria "Vapor Tunnel Technology" per la cura della calcolosi urinaria : Nella sede centrale di Varese , Samarate, , dove impiega oltre 140 persone, avviene l'intero processo di ricerca, sviluppo e produzione dei laser utilizzati in tutto il mondo e distribuiti attraverso ...

"Non ha più senso portare avanti il Tavolo di coordinamento per i lavori del Tunnel di Tenda" : "Il coordinamento - precisa il presidente Luca Chiapella - era nato nel tentativo di dare voce ad un territorio che, pur ansioso di vedere terminare un'opera fondamentale per l'economia locale, il ...

Super Bolt col Dortmund - gol e un Tunnel : Quasi 1.500 tifosi hanno assistito al battesimo ufficiale di Usain Bolt su un campo di calcio. Il pluriolimpionico giamaicano, come annunciato, si è allenato con il Borussia Dortmund, squadra di vertice nella Bundesliga, e ha dato spettacolo, regalando anche qualche perla: come un tunnel, un gol di testa e uno su rigore, con un bel piattone di sinistro che ha spiazzato il portiere. Tanti e applausi per l’ormai ex velocista che si è ...