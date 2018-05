Tumori | in Campania tempi di attesa per le cure ridotti grazie a farmaci intelligenti

meteoweb.eu

: Tumori, in Campania tempi attesa cure ridotti grazie a farmaci intelligenti - Sicinform : Tumori, in Campania tempi attesa cure ridotti grazie a farmaci intelligenti - BinaryOptionEU : Tumori, in Campania tempi attesa cure ridotti grazie a farmaci intelligenti - Adnkronos : Tumori, in Campania tempi attesa cure ridotti grazie a farmaci intelligenti -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Meno tempo in Day hospital (da 4 ore a 2 ore e 30 minuti) per la terapia onco-ematologicaall’uso di’ di ultima generazione. Un aiuto per i pazienti e un risparmio per la sanità pubblica. Sono i risultati ottenuti ina un nuovo approccio di sistema che va oltre il costo singolo del farmaco e considera anche altri fattori, come l’ottimizzazione dell’allestimento stesso del farmaco, con conseguente riduzione deidie dei rischi per pazienti e operatori. I risultati vengono illustrati oggi all’Irccs G. Pascale di Napoli, durante il convegno ‘Reti cliniche e nuove tecnologie: Quale futuro per il paziente campano’. L’evento si inserisce nell’ambito del progetto ‘Effisciency Lab: nuovi approcci gestionali e organizzativi in onco-ematologia’, promosso da Roche. Oggi ...