TUMORE AL POLMONE La cura senza chemioterapia | Federico Capuzzo | Risultati

TUMORE al polmone - “verso trattamento chemio free per 40% dei pazienti grazie all’immunoterapia” : È una delle frontiere della medicina moderna: agire non solo direttamente sul Tumore o sulle sue cause, ma sul sistema immunitario, addestrandolo e potenziandolo con interventi mirati e, il più possibile, personalizzati. Gli esperti definiscono immunoterapia questa innovativa strategia. Ed è una prospettiva, in tempi brevi, curare il Tumore al polmone senza la chemioterapia. Potrebbe diventare realtà – come riporta l’Ansa – per ...

TUMORE al polmone : la targhet therapy triplica la sopravvivenza : E’ una delle terapie a bersaglio molecolare che negli ultimi anni la ricerca ha messo in campo per la lotta a uno dei tumori più difficili che gli oncologi si trovano a fronteggiare, un ‘big killer’ responsabile ogni anno di oltre 1,6 milioni di morti nel mondo: il cancro del polmone, la cui tipologia non a piccole cellule (Nsclc) rappresenta circa l’85% dei casi. Per l’inibitore Alk di seconda generazione alectinib ...

Medicina : il Policlinico di Milano all’avanguardia nella gestione multidisciplinare del TUMORE al polmone : Un approccio multidisciplinare e multi-patologia per garantire una corretta gestione del tumore al polmone. È quanto accade al Policlinico di Milano, struttura d’avanguardia nel trattamento di questa neoplasia. L’ospedale gestisce oltre 500 casi di tumore al polmone l’anno di cui 200 chirurgici, e tutti gli iter per la diagnosi e l’impostazione della terapia si realizzano entro 1 mese dalla prima visita, che si può ottenere in soli 7 giorni. Il ...

Segni e sintomi del TUMORE del polmone : che cosa riferire al medico per una diagnosi precoce : Il tumore del polmone, benché spesso difficilmente sintomatico all’esordio, presenta alcuni segnali d’allarme legati in prima battuta alla sua modalità di crescita. I tumori a crescita endoluminale [1] possono aggettare all’interno del lume bronchiale e pertanto spesso ostruiscono i bronchi, impedendo una corretta ventilazione del parenchima polmonare a valle. I sintomi legati a questa crescita sono di carattere respiratorio: tosse e affanno i ...

Red Canzian su Facebook : "Sono stato operato per un TUMORE al polmone - ora sto bene" : "Ho avuto un tumore, mi hanno operato, adesso sto bene", è la confessione di Red Canzian, storico bassista dei Pooh. L'artista si confida con i suoi fan su Facebook dopo un periodo vissuto con un segreto: quella macchia sul polmone vista dai medici durante una Tac e poi la paura e il timore non farcela. Di non presentarci all'apertura del tour del maggio a Padova. Fino alla gioia per l'operazione in ospedale a Treviso."Affamato di vita"La ...

Red Canzian - macchia sospetta sul polmone : «Operato di TUMORE». Il video postato su Facebook Guarda : TREVISO - Red Canzian, storico bassista dei Pooh, confessa su Facebook: «Ho avuto un tumore, mi hanno operato, adesso sto bene». Il post è stato pubblicato sul profilo...

TUMORE al polmone : analisi del sangue per una diagnosi precoce : Un esame del sangue può analizzare anche la presenza di un eventuale Tumore al polmone. Gli studiosi della Medical University of South Carolina sono riusciti a individuare due proteine che altro non sono che marcatori tumorali che possono permettere una diagnosi precoce. Nel dettaglio, si tratta delle proteine Lg3bp e C163a presenti nel plasma. Lo studio rappresenta un ulteriore passo avanti verso le nuove metodiche di diagnostica della biopsia ...

Combinare chemio e immunoterapia aumenta la sopravvivenza nel TUMORE al polmone : La combinazione di immunoterapia e chemioterapia diminuisce del 51% la mortalità media a un anno per una delle forme più comuni di tumore al polmone

Combinare chemio e immunoterapia aumenta la sopravvivenza nel TUMORE al polmone : Non si parla di miracoli, ma sembra che siamo di fronte a uno dei maggiori successi in campo oncologico degli ultimi anni. Presentato in questi giorni al congresso annuale dell’American Association for Cancer Research a Chicago e pubblicato sul New England Journal of Medicine, lo studio Keynote-189 ha dimostrato che l’uso combinato del farmaco immunoterapico pembrolizumab e della chemioterapia a base di platino nel trattamento del tumore al ...

TUMORE del polmone : la combinazione nivolumab e ipilimumab a basso dosaggio riduce il rischio di progressione o morte del 42% rispetto alla chemio : Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) ha annunciato oggi i risultati iniziali dello studio registrativo di Fase III CheckMate -227, che ha valutato la combinazione di nivolumab (3 mg/kg) e ipilimumab a basso dosaggio (1 mg/kg) nel trattamento di prima linea dei pazienti con Tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) avanzato con elevato carico mutazionale (Tumor Mutational Burden, TMB) (= 10 mutazioni/megabase, mut/Mb). Nello studio, la ...

TUMORE del polmone : nuova terapia che riduce del 51% il rischio di morte : La combinazione di pembrolizumab, molecola immuno-oncologica, e chemioterapia migliora significativamente la sopravvivenza dei pazienti con Tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) non squamoso metastatico di nuova diagnosi e riduce del 51% il rischio di morte rispetto alla sola chemioterapia, indipendentemente dall’espressione di PD-L1. Lo confermano i risultati dello studio di fase III KEYNOTE-189 presentati oggi al congresso annuale ...

IL CASO/ Combattere il TUMORE del polmone - serve un patto tra medici e pazienti - e non solo - : 0mila morti all'anno in Italia di cancro ai polmoni. 'Erone Onlus' ha organizzato con successo un nuovo, importante incontro tra medici e popolazione.