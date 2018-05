Trump riabilita Johnson | il campione del mondo condannato dal razzismo

sport.sky

: Il prino presidente nero non l'aveva fatto Boxe, #Trump riabilita Johnson: il campione messo - paoloigna1 : Il prino presidente nero non l'aveva fatto Boxe, #Trump riabilita Johnson: il campione messo - ABombAN : RT @pegnarol: Donald Trump @POTUS riabilita il primo campione nero dei massimi Jack Johnson. Un secolo dopo cancellata una condanna ingiust… - pegnarol : Donald Trump @POTUS riabilita il primo campione nero dei massimi Jack Johnson. Un secolo dopo cancellata una condan… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Barack Obama non ci era riuscito, Donaldsì: Jackè statoto dal Presidente degli Stati Uniti. Nel 1908, il primodeldi colore, fua un anno di prigione per aver sconfitto un bianco nell'"Incontro del secolo" e per aver sposato tre donne bianche. Una sentenza condannata dai pregiudizi razziali e che ...