Trump-Kim | è rottura | Il vertice non si farà Persa occasione di pace

No all'incontro tra Trump e Kim Jong-un e torna la paura di una guerra nucleare : Brusco arresto delle trattative di pace fra Stati Uniti e Corea del Nord. Con una lettera infatti il presidente americano Donald Trump ha annunciato che l'incontro del 12 giugno con Kim Jong-un non ci sarà. Perché si è fermato tutto Trump ringrazia Kim per l'impegno e la volontà di mettere assieme questo summit ma per via di una "aperta ostilità mostrata nelle ultime dichiarazioni" l'incontro di giugno sarà sospeso. Ma quali sono le aperte ...

Perché è davvero saltato lo storico incontro tra Trump e Kim Jong-un : Il previsto e storico vertice di Singapore tra Usa e Corea del Nord, ra Donald Trump e Kim Jong-un, non si farà. E la Casa Bianca starebbe persino valutando la possibilità di imporre nuove sanzioni...

Usa-Corea del Nord - salta il vertice tra Trump e Kim : Pyongyang tende la mano : ...nelle recenti dichiarazioni" di Kim."E'inappropriato in questo momento avere questo incontro a lungo pianificato" e questa è una "enorme battuta d'arresto per la Corea del Nord e per il mondo", ha ...

NordCorea - Seul sollecita dialogo diretto tra Trump e Kim Jong-un : NordCorea, Seul sollecita dialogo diretto tra Trump e Kim Jong-un NordCorea, Seul sollecita dialogo diretto tra Trump e Kim Jong-un Continua a leggere L'articolo NordCorea, Seul sollecita dialogo diretto tra Trump e Kim Jong-un proviene da NewsGo.

NordCorea - Putin : rammarico per cancellazione vertice Trump-Kim : NordCorea, Putin: rammarico per cancellazione vertice Trump-Kim NordCorea, Putin: rammarico per cancellazione vertice Trump-Kim Continua a leggere L'articolo NordCorea, Putin: rammarico per cancellazione vertice Trump-Kim proviene da NewsGo.

Kim vuole vedere Trump il 12 giugno a Singapore : Il presidente Donald Trump ha cancellato il summit con Kim Jong-un previsto per il 12 giugno a Singapore. Ma la

Usa-Corea del Nord - Trump annulla il vertice con Kim Jong-un | Pyongyang : pronti a negoziati in qualsiasi momento : Usa-Corea del Nord, Trump annulla il vertice con Kim Jong-un | Pyongyang: pronti a negoziati in qualsiasi momento Usa-Corea del Nord, Trump annulla il vertice con Kim Jong-un | Pyongyang: pronti a negoziati in qualsiasi momento Continua a leggere L'articolo Usa-Corea del Nord, Trump annulla il vertice con Kim Jong-un | Pyongyang: pronti a negoziati in qualsiasi momento proviene da NewsGo.

Corea del Nord - così Trump è caduto nel 'trappolone' di Kim Jong-un : Per quanto ci si sforzi di trovare una logica nelle azioni di autentici 'dilettanti allo sbaraglio della politica', alla fine questa stride con la realta' dei fatti. Siamo stati buoni profeti ad indicare il rischio che Donald Trump finisse nel pantano NordCoreano, agendo di 'stomaco' alla prima difficolta'. Tutto sembrava procedere verso lo storico bilaterale di Singapore con il leader di Pyongyang, Kim Jong-un, anche se le recenti dichiarazioni ...

Wall Street : doccia scozzese - Trump e Kim preparano nuovi screzi : ... trattasi di un ' tremendo contrattempo per la Corea del Nord ed in effetti di una battuta d'arresto per il mondo'. I have decided to terminate the planned Summit in Singapore on June 12th. While ...

Salta il vertice tra Trump e Kim. Ma non tutto è perduto : Sono state successivamente distrutte con altre esplosioni caserme e altre installazioni nelle vicinanze di Punggye-ri, considerato l'unico sito di test nucleari al mondo: il regime ne ha effettuati ...

Trump CANCELLA VERTICE CON KIM JONG-UN/ Tutta colpa di Mike Pence e del paragone con Gheddafi : Usa-Corea del Nord, TRUMP CANCELLA incontro con Kim: salta il summit tra i due presidenti a Singapore, "persa opportunità di pace" il commento del tycoon(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 22:02:00 GMT)

NordCorea - Seul sollecita dialogo diretto tra Trump e Kim Jong-un : Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha espresso rammarico per la decisione di Donald Trump di annullare il vertice con Kim Jong-un e ha sollecitato i due leader ad avere colloqui diretti. ...

Corea Nord-Usa : Trump e Kim sono riusciti a cancellare il loro incontro : 'Il mondo, e in particolare la Corea del Nord, ha perso una grande opportunità per una pace duratura e una grande prosperità e benessere' scrive Trump. 'Questa opportunità persa è un momento triste ...

Corea Nord : Seul sollecita dialogo diretto Trump-Kim : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve