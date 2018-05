Trump cancella il summit con Kim Jong-un ...

Trump cancella IL VERTICE CON KIM JONG-UN/ Un nuovo incontro è possibile : doppia apertura nelle ultime ore : TRUMP CANCELLA il VERTICE con Kim JONG-UN, ma i nordcoreani riaprono: “Ancora disponibili al dialogo". Il vice ministro degli esteri nordcoreano, tende la mano agli USA(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:09:00 GMT)

NordCorea - Putin : rammarico per cancellazione vertice Trump-Kim : NordCorea, Putin: rammarico per cancellazione vertice Trump-Kim NordCorea, Putin: rammarico per cancellazione vertice Trump-Kim Continua a leggere L'articolo NordCorea, Putin: rammarico per cancellazione vertice Trump-Kim proviene da NewsGo.

Trump cancella VERTICE CON KIM JONG-UN/ Tutta colpa di Mike Pence e del paragone con Gheddafi : Usa-Corea del Nord, TRUMP CANCELLA incontro con Kim: salta il summit tra i due presidenti a Singapore, "persa opportunità di pace" il commento del tycoon(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 22:02:00 GMT)

Corea Nord-Usa : Trump e Kim sono riusciti a cancellare il loro incontro : 'Il mondo, e in particolare la Corea del Nord, ha perso una grande opportunità per una pace duratura e una grande prosperità e benessere' scrive Trump. 'Questa opportunità persa è un momento triste ...

Nucleare - la Casa Bianca cancella il vertice fra Trump e Kim : "Dalla Corea solo parole d'odio" : Con una lettera la Casa Bianca cancella il vertice sul Nucleare di Singapore: la colpa sarebbe dell'atteggiamento aggressivo da parte di Pyongyang

Trump cancella il vertice con Kim : “Momento triste - persa opportunità di pace duratura” : Trump cancella il vertice con Kim: “Momento triste, persa opportunità di pace duratura” Salta il vertice storico tra Donald Trump e Kim Jong-Un: la Casa Bianca ha diffuso una lettera in cui il Presidente americano scrive al leader nordcoreano per dirgli che il faccia a faccia in programma a Singapore il 12 giugno non si […] L'articolo Trump cancella il vertice con Kim: “Momento triste, persa opportunità di pace duratura” proviene da NewsGo.

Trump cancella il vertice con Kim : “Momento triste - persa opportunità di pace duratura” : Salta il vertice storico tra Donald Trump e Kim Jong-Un: la Casa Bianca ha diffuso una lettera in cui il Presidente americano scrive al leader nordcoreano per dirgli che il faccia a faccia in programma a Singapore il 12 giugno non si farà. Il tycoon parla di “aperta ostilità”. La Corea del Nord intanto ha smantellato il suo sito di test nucleari.Continua a leggere

Trump cancella INCONTRO CON KIM JONG-UN/ Usa - la minaccia nucleare nella lettera per la Corea del Nord : Usa-Corea del Nord, TRUMP CANCELLA INCONTRO con Kim: salta il summit tra i due presidenti a Singapore, "persa opportunità di pace" il commento del tycoon(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:21:00 GMT)

Trump annulla incontro con Kim : "Costretto a cancellare il vertice" : A questa minaccia, era arrivata la risposta durissima del vice ministro degli Esteri nordcoreano, Choe Son Huim , che aveva definito Pence una 'marionetta politica'. E sembra che queste parole ...

Corea del Nord - Trump cancella il vertice con Kim Jong-un. Il «modello Libia» evocato dagli Usa dietro la rottura : I due leader non si incontreranno il prossimo 12 giugno a Singapore. Nella lettera al leader Nord Coreano, il presidente Usa ringrazia Kim Jon-Un per la liberazione degli ostaggi americani e parla di «occasione perduta» e di «momento triste per la storia». Ma la Casa Bianca lancia anche velate minacce: «Parli delle tue capacità nucleari, ma le nostre sono così enormi e potenti che prego Dio che non siano mai utilizzate»...

Trump cancella il vertice con Kim : «Aperta ostilità - il mondo ha perso un'opportunità». Spiazzata Seul : «Il mondo e la Corea del Nord in particolare hanno perso una grande opportunità per una pace duratura o per una grande ricchezza», ha scritto il tycoon, aggiungendo: «Se cambia idea, mi chiami o mi ...

Nord Corea - Trump cancella vertice con Kim Jong-un. Scrive al dittatore : troppa rabbia ma ci incontreremo : Donald Trump ha scritto il leader NordCoreano Kim Jong-Un per annunciargli la cancellazione del vertice. «Tristemente, sulla base dell'aperta ostilità mostrata nelle ultime dichiarazioni, ritengo sia inappropriato in questo momento tenere l'incontro», afferma Trump, sottolineando che il «summit di Singapore non si terrà»...

Trump cancella incontro con Kim - Usa-Corea del Nord/ Salta summit a Singapore : "Persa opportunità di pace" : Usa-Corea del Nord, Trump cancella incontro con Kim: Salta il summit tra i due presidenti a Singapore, "persa opportunità di pace" il commento del tycoon(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:55:00 GMT)

Kim smantella il sito dei test nucleari - ma Trump cancella il vertice di Singapore : “Purtroppo, sulla base della tremenda rabbia e aperta ostilità dimostrata nella vostra dichiarazione più recente, ritengo sia inappropriato, in questo momento, tenere l’incontro a lungo pianificato”. Sono le parole con cui il presidente Trump ha cancellato il vertice con il leader nord coreano Kim Jong un, in programma il 12 giugno a Singapore, att...