Truffa dello specchietto ad un 84enne | arrestata coppia di siciliani

Roma - tenta la Truffa dello specchietto poi scappa contromano e si schianta contro un'auto : Prima ha tentato una truffa dello specchietto, poi vedendo la polizia è scappato a bordo dell'auto e, nella fuga, è finito contro un altro veicolo in sosta. È accaduto in via Laurentina a Roma. L'auto,...

Castellammare - Falsi rimborsi Irpef - fiamme gialle scoprono Truffa ai danni dello Stato : Gli ultimi articoli di Cronaca Piano di Sorrento - Incendio nella notte lungo la statale 163 Amalfitana Castellammare - Comunali e appalti pubblici, la lente della DDA sulla scarcerazione di ...

Truffa dello specchietto - un arresto a Roma : è 24enne di origine rom : Talmente bravo da spillare 9 mila euro in un sol colpo a un automobilista: è Ruggiero Giuliano, 24enne Romano di origine rom. A Roma, era il re delle truffe dello specchietto. Ora però è stato tratto in arresto.Il trucco del romIl 24enne imparentato con i capostipiti della famiglia Bevilacqua, pure loro esperti nel settore, come racconta Il Messaggero, era veramente un mago. Una dimostrazione della sua bravura? Nel febbraio 2017 incrocia un ...

Roma - tentano Truffa dello specchietto per intascare 100 euro : denunciati due italiani di 33 e 60 anni : I Carabinieri della Stazione di Acilia hanno denunciato per truffa in concorso due cittadini italiani di 33 e 60 anni, con precedenti specifici. I due, specialisti nella cosiddetta truffa dello ...

Tentano Truffa dello specchietto per intascare 100 euro : denunciati due italiani di 33 e 60 anni : I Carabinieri della Stazione di Acilia hanno denunciato per truffa in concorso due cittadini italiani di 33 e 60 anni, con precedenti specifici. I due, specialisti nella cosiddetta truffa dello ...

Sassi contro le auto in corsa e minacce con mazza da baseball : la Truffa dello specchietto si evolve : E' conosciutissima, eppure la truffa dello specchietto continua a mietere vittime soprattutto su strade come la Pontina o la Casilina. I carabineiri della stazione Casalbertone sono riusciti ad ...