Tragedia Francavilla | oggi l' ultimo saluto a Marina e Ludovica

abruzzo24ore.tv

: #Francavilla, lancia bimba da ponte su #A14 e minaccia il suicidio. La tragedia forse collegata con la caduta di un… - Agenzia_Ansa : #Francavilla, lancia bimba da ponte su #A14 e minaccia il suicidio. La tragedia forse collegata con la caduta di un… - pobreloba : RT @Avvenire_Nei: Lettera. La tragedia di Francavilla e le mappe mentali da bonificare dai virus killer - donamarchetti : RT @Avvenire_Nei: Lettera. La tragedia di Francavilla e le mappe mentali da bonificare dai virus killer -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Pescara - Centinaia di persone ai funerali diAngrilli, 51 anni, e della figlia, di 10, uccise da Fausto Filippone domenica 20 maggio. Gremita la chiesa di Cristo Re, che non riesce ad accogliere i tanti presenti. A celebrare la funzione è l'arcivescovo della Diocesi di Pescara-Penne, monsignor Tommaso Valentinetti. Bara bianca per la piccola, beige per. Grande commozione all'arrivo dei feretri. "Il male le ha rapite ma noi vogliamo puntare gli occhi sull'eterno bene e vogliamo pregare insieme perché trovino la pace eterna", ha detto il vescovo all'inizio della cerimonia. Presenti il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, e il presidente del Consiglio comunale, Francesco Pagnanelli, con il gonfalone del Comune. leggi tutto