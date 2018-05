Tragedia alla F I S di Lonigo | morto Andrea Galiotto

Strage di Ustica - dalla Tragedia ai processi : un mistero lungo 38 anni : Strage di Ustica, dalla tragedia ai processi: un mistero lungo 38 anni Il 27 giugno 1980 il DC9 I-Tigi Itavia, in volo da Bologna a Palermo, scomparve dai radar e precipitò nel Tirreno causando 81 morti. Negli anni si sono alternate ipotesi, depistaggi, sentenze di risarcimento ma nessun responsabile è stato ...

Spara con un fucile alla moglie e la uccide : Tragedia familiare a Porto Sant'Elpidio : Spara alla moglie con un fucile e la uccide: è accaduto in un'abitazione della contrada Pian di Torre di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Protagonista...

Tragedia sfiorata a Napoli : crolla un cornicione a due passi dalla Questura : Tragedia sfiorata al centro di Napoli. Un grosso pezzo di cornicione si è staccato da un palazzo in Rua Catalana, all'altezza del civico 118, a due passi dalla Questura di Napoli. Al momento del ...

Tragedia all'Ilva : morto un operaio 28enne : colpito alla schiena da un cavo di acciaio : Incidente mortale questa mattina all' Ilva , nell'area del quarto sporgente. A perdere la vita un operaio di 28 anni che lavorava per una ditta dell'appalto, la Ferplast. Il giovane stava lavorando ...

Ha 11 anni e deve essere operata. Quando esce dalla sala è la Tragedia : “Hanno sbagliato tutto” : La storia di Melody Driscoll aveva fatto il giro del pianeta. La piccola a soli 11 anni e purtroppo ha una tremenda malattia, la sindrome di Rett, che presto metterà fine alla sua vita, dal momento che non ha nessuna speranza di guarigione. A questa prospettiva così terrificante per lei e per la sua famiglia, si era aggiunto il fatto la bambina era stata “strappata” alla famiglia per essere data in affidamento a causa di divergenze tra i ...

Aldo Moro - a 40 anni dalla Tragedia tanti gli enigmi sull'omicidio - : Il 9 maggio 1978 il suo corpo viene trovato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Caetani, a Roma. Lo statista viene ucciso dalle Brigate Rosse dopo che il governo Andreotti si rifiuta di ...

Terremoti : la 5ª tappa del Giro d’Italia un omaggio alla Tragedia del Belice : La 5ª tappa del 101° Giro d’Italia, la 2ª sulle strade siciliane, si tiene in ricordo della Tragedia del Belice: 50 anni fa la splendida valle della provincia di Trapani venne devastata da un violento terremoto. Il Giro d’Italia onora le 370 vittime e ricorda anche i mille feriti e i circa 70 mila sfollati. Fra il 14 e il 15 gennaio 1968, tre scosse causarono danni ingenti nei Comuni di Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, ...

Cto di Iglesias - crolla soffitto accanto alla sala operatoria : Tragedia sfiorata in ospedale : Si tratta dell'ambiente dove il personale si prepara per gli interventi. Fortunatamente a momento dell'incidente non c'era nessuno nella sala. Ma ora fioccano le polemiche. “I responsabili di questo disastro hanno un nome e un cognome" scrive Valentina Pistis, candidata sindaca alle amministrative 2018.Continua a leggere

Sarno - a 20 anni dalla Tragedia ?«Io - sul tetto piangevo e pregavo» : Mia nonna resta attaccata alla finestra ed è una nenia continua. «Questa montagna stasera la vedo strana. Chissà cosa succede». È facilmente suggestionabile e vede il...