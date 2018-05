: In Calabria scoperto traffico di migliaia di animali protetti - Laprimapagina : In Calabria scoperto traffico di migliaia di animali protetti - NotizieIN : Traffico animali protetti: 8 misure - CybFeed : #News #Traffico animali protetti: 8 misure -

I Carabinieri forestali del raggruppamento Cites stanno eseguendo 7cautelari in provincia di Reggio Calabria, nei confronti di persone accusate di far parte di un'organizzazione dedita alla cattura e al commercio, in Italia e all'estero, di avifauna selvatica protetta dalla Convenzione di Berna. Previsto l'obbligo di dimora per un'ottava persona. Dediti alla cattura indiscriminata di volatili in aree boschive della Calabria,avevano sviluppato anche canali di distribuzione di uccelli morti per ristoranti del Nord Italia.(Di venerdì 25 maggio 2018)