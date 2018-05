Towel Day | che cos’è e cosa c’entra Guida galattica per gli autostoppisti

tvzap.kataweb

(Di venerdì 25 maggio 2018) IlDay è una giornata chiave per chi amaper gli, il romanzo più noto di Douglas Adams. Il 25 maggio di ogni anno i lettori di Adams sparsi in tutto il mondo si trascinano dietro il loro asciugamano perché nel loro libro-ha un ruolo fondamentale. Il primoDay risale al 2001 ed è stato celebrato ad appena due settimane dalla morte dell’autore americano, scomparso proprio nel maggio di quell’anno. La ricorrenza è stata letteralmente inventata da un utente di un forum internet diper gliconosciuto come Clyde.per gli, l’importanza dell’asciugamano Inper gli, l’importanza dell’asciugamano è ben sottolineata, come rivelano più passaggi del libro. Ma uno in particolare riassume un po’ tutta la centralità ...