Toti | La Lega e la destra neofascista? Salvini raccoglie istanze che da sole

Infrastrutture - Ilva e Piaggio : il mondo economico teme le scelte del M5S. Toti : «Nessuna paura - mi fido della Lega» : Il mondo economico teme che lo stop a Gronda e Terzo Valico fermi lo sviluppo del porto di Genova. Manganaro (Fiom): «Andremo in massa a casa di Grillo»

Giovanni Toti avverte la Lega : 'Non si dia l'impressione di un nuovo asse politico' : 'L'ipotesi di votare tra pochi mesi è pericolosa e quella di andare alle urne addirittura in estate era grottesca'. Quindi per Giovanni Toti bisogna innanzitutto sottolineare che quello che si sta ...

Toti : ora chiarezza - governo M5s-Lega traghetti verso nuovo voto : Roma, 16 mag. , askanews, 'L'ipotesi di votare tra pochi mesi è pericolosa, e quella di andare alle urne addirittura in estate era grottesca. Si deve dire che è un governo di traghettamento, che nasce ...

Governo Lega-M5s ultime notizie/ Di Maio a Meloni “contratto solo con Salvini” : Toti “ok reddito cittadinanza” : Trattative di Governo M5s-Lega: ultime notizie, domani terzo vertice a Milano tra Di Maio e Salvini. Leader grillino incontra Meloni: "contratto solo con Carroccio". E Berlusconi intanto..(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 21:09:00 GMT)

Governo Lega-M5S - Toti : Fi deciderà una volta noti programma e nomi : Mentre procede il dialogo tra Salvini e Di Maio per la formazione del Governo giallo-verde e dopo il via libera di Berlusconi di due giorni fa, a sorpresa Forza Italia frena sulla ribattezzata ...

Governo Salvini-DI Maio : Berlusconi decide in 24h/ Accordo Lega-M5s : Toti “se va bene ci asterremo” : Governo, Di Maio e Salvini: vertice e attesa per l'Accordo con Berlusconi. Ultime notizie, Romani (Forza Italia) "forse vale la pena un esecutivo Lega-M5s": chieste 24ore a Mattarella(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 20:30:00 GMT)

Governo - Toti a Berlusconi : «Astensione benevola a Lega-M5s» : Nuova giornata di riflessione per Silvio Berlusconi ad Arcore. Sul tavolo sempre la linea da tenere di fronte al pressing di ora in ora più asfissiante di Lega, parte di Fi, quella più filosalviniana, ...

Giovanni Toti - la proposta a Silvio Berlusconi : 'Il governo dell'astensione per un'intesa tra Lega e M5s' : Di certo non voteremo la fiducia a un governo che contiene i 5 stelle, incompatibili alla nostra visione politica'. Si registra, nelle parole di Toti, un cambio di passo, che però ancora non è stato ...

Governo - si tratta. Toti (FI) a Berlusconi : «Astensione benevola a Lega-5Stelle» : Il capo politico di M5S «assolve» il leader di FI e se la prende con Salvini, Renzi e Martina. Discussione aperta in Forza Italia. Tajani: «Si voti a settembre»

Si tratta per il governo - Toti a Berlusconi : «Astensione benevola a Lega-M5S» : «Ho sentito Berlusconi stanotte, oggi leggo dei titoli dei giornali abbastanza surreali sul suo passo indietro o di lato, il tema vero è che la Lega e il M5S hanno i voti per insediare...

Toti : sentito Cav - da Fi possibile astensione benevola a Lega-M5S : Roma, 9 mag. , askanews, 'Ho sentito Berlusconi stanotte. Il tema è che Lega e M5S hanno i voti per un accordo di governo, a cui Forza Italia non parteciperà con un appoggio esterno. Ma il che non ...

Toti - Fi segua Lega-Fdi - no governo tregua : ANSA, - GENOVA, 8 MAG - "Anche Forza Italia dovrebbe seguire Lega e FdI verso il no a un governo di tregua". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani a Radio 1. "Credo che ...

Governo - Padellaro vs Toti : "I rapporti incestuosi tra Forza Italia e Lega ci sono". "Saranno a mia insaputa" : Antonio Padellaro a Otto e Mezzo , La7, torna a parlare dei rapporti reali ed esistenti tra Forza Italia e la Lega dando valore a quelle che Giovanni Toti chiama le insinuazioni di Luigi Di Maio 3 ...

Governo - Padellaro vs Toti : “I rapporti incestuosi tra Forza Italia e Lega ci sono”. “Saranno a mia insaputa” : Antonio Padellaro a Otto e Mezzo (La7) torna a parlare dei rapporti reali ed esistenti tra Forza Italia e la Lega dando valore a quelle che Giovanni Toti chiama le insinuazioni di Luigi Di Maio L'articolo Governo, Padellaro vs Toti: “I rapporti incestuosi tra Forza Italia e Lega ci sono”. “Saranno a mia insaputa” proviene da Il Fatto Quotidiano.