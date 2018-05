Torna a casa e dimentica tutto il giorno la figlia di un anno in macchina | la bimba muore

San Giovanni XXIII Torna a casa : spoglie a Bergamo e Sotto il Monte/ Peregrinatio Papa buono fino al 10 giugno : San Giovanni XXIII torna a casa, le spoglie a Bergamo e Sotto il Monte: la "Peregrinatio" del Papa buono nei luoghi della Bergamasca fino al prossimo 10 giugno. Tutti gli appuntamenti(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 10:53:00 GMT)

Roma : Torna in galera uno dei membri clan Casamonica : Roma: Guido Casamonica aveva accettato ruolo in Croce rossa Roma -Di nuovo in cella Guido Casamonica. Il 43enne è stato arrestato ieri dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino. L’uomo, dopo aver usufruito di un permesso a Roma, non si è presentato negli uffici del Commissariato per il controllo di rito. Solo qualche giorno fa il nome di Guido Casamonica era tornato sulla stampa nazionale. Perché il direttore del ...

Cagliari - metropolitane a zig-zag e logge : giovedì in edicola sul Fatto Torna “A casa vostra” : Domani, giovedì, torna “A casa Vostra“. Quattro pagine di inchiesta e reportage dedicate alle nostre città. Questa volta tocca a Cagliari, di cui scrivono Giorgio Meletti e Paola Pintus. È la storia incredibile della nuova metropolitana di superficie che non sembra disegnata per servire gli abitanti, ma i signori del cemento. Che già affilano le armi, per rovinare ancora una città bellissima, ma già tanto martoriata dal mattone. A ...

Basket Nba - finale Ovest : colpo Houston in casa dei Warriors - la serie Torna in parità : OAKLAND - Houston pareggia i conti. I Rockets dimenticano lo choc del -41 di gara-3 , 126-85, battendo Golden State 95-92 alla Oracle Arena portando così la serie sul 2-2. Con la stessa situazione di ...

Bergamo : Papa Giovanni XXIII Torna a casa - giovedì l'arrivo delle spoglie (2) : (AdnKronos) - A Bergamo venerdì sera, alle 20.30 ci sarà la veglia per i giovani, seguita, sabato pomeriggio, dalle ordinazioni sacerdotali e domenica mattina dalla celebrazione del vescovo della città. Nel pomeriggio la visita all’ospedale cittadino, al Santuario della Cornabusa in Valle Imagna, al

Bergamo : Papa Giovanni XXIII Torna a casa - giovedì l’arrivo delle spoglie (2) : (AdnKronos) – A Bergamo venerdì sera, alle 20.30 ci sarà la veglia per i giovani, seguita, sabato pomeriggio, dalle ordinazioni sacerdotali e domenica mattina dalla celebrazione del vescovo della città. Nel pomeriggio la visita all’ospedale cittadino, al Santuario della Cornabusa in Valle Imagna, al convento francescano di Baccanello per giungere poi a Carvico da dove alle ore 20 partirà la fiaccolata che lo accompagnerà nel suo ...

Stefano De Martino e la casa vicino a Belen : «Insieme a Gilda Ambrosio. E' Tornato anche per lei» : MILANO ? Da quando è tornato dall?Isola dei Famosi per Stefano De Martino, che era partito per l?Honduras nelle veste di inviato, si è parlato soprattutto del suo...

Marco Bocci Torna a casa - l’attore dimesso dopo la degenza in ospedale : L’attore Marco Bocci dopo una lunga degenza in ospedale torna a casa dalla moglie Laura Chiatti e dai figli Enea e Pablo Marco Bocci dopo più di 10 giorni in ospedale torna a casa. L’attore di tanti telefilm italiani dopo essere stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Perugia è stato dimesso per la gioia di tutta la sua famiglia. Ad aspettarlo al suo ritorno a casa, la moglie Laura Chiatti, felice ...

