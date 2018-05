Torino vince il Memorial Buonanno

'Vincere da grandi' - Malagò all'inaugurazione di un campo di calcio a 8 al Cottolengo di Torino : ... nelle sedi di Milano , Quarto Oggiaro, e Roma , Corviale, , che consentirà anche di valutare l'impatto specifico che lo sport può avere nell'acquisizione e nel rafforzamento dei valori e del modello ...

Genoa-Torino - Mazzarri : “vincere per il futuro” : La classifica non conta, Walter Mazzarri vuole un Torino in grado di fare punti anche contro il Genoa. Questione di mentalità e di “spirito”, osserva il tecnico granata, per lasciarsi nel migliore dei modi e avere uno stimolo in più alla ripresa, il 6 luglio. “Questa è una rosa di buon livello ma ho le idee chiare e so cosa vorrei”, dice il tecnico alla vigilia dell’ultima gara della stagione. “Con la società ...

Baseball : il Sanremo vince in casa contro Torino e si conferma al primo posto della Serie C - Foto - : Il Sanremo Baseball, guidato da Paternò e Angeloni, si riconferma al vertice del proprio girone di Serie C. La squadra, rinnovata da quest'anno con l'inserimento di atleti provenienti dalla Under 15, ...

Napoli-Torino 0-0 | Diretta Vincere per onorare il campionato : Il Napoli, reduce dalla scoppola subita al Franchi domenica scorsa per mano della Fiorentina, insegue le residue speranze di conquista del titolo ospitando al San Paolo il Torino dell'ex tecnico...

Napoli-Torino in tv - dove vedere la diretta e streaming : vincere per evitare festa Juve : Match visibile anche sui rispettivi servizi streaming: Skygo e Premium Play . Napoli-Torino per rimandare la festa della Juventus Dalle stelle alle stalle in una settimana. Dopo il colpaccio allo ...

Juventus Campionessa d’Italia oggi se… Tutte le combinazioni di Napoli-Torino : i bianconeri possono vincere lo scudetto : La Juventus ha sconfitto il Bologna per 3-1 nell’anticipo della 36^ giornata di Serie A e ha ormai messo le mani sullo scudetto. I bianconeri ora hanno 7 punti di vantaggio sul Napoli e possono confermarsi Campioni d’Italia già domenica 6 maggio. I ragazzi di Max Allegri possono trionfare con anticipo nel caso in cui i partenopei non riuscissero a battere il Torino al San Paolo. Queste le combinazioni che permetterebbero alla ...

Primavera - Atalanta prima. 3-1 del Torino sul Genoa. La Juve vince e spera : Da una parte c'è una squadra che sa soltanto vincere. Dall'altra, una che negli ultimi otto giorni ha dilapidato 5 punti contro Lazio e Napoli. Le due squadre favorite del campionato Primavera per ora ...

Toromania : la lezione del Grande Torino. Vincere è importante ma non è l'unica cosa che conta : ... le sue vittorie, le grandi qualità tecniche dei suoi giocatori: è una delle poche formazioni al mondo è poter fregiarsi dall'appellativo 'Grande' davanti al proprio nome, Mazzola e compagni sono e ...

La Lazio vince 1-0 sul campo del Torino : decide Milinkovic-Savic : La Lazio di Simone Inzaghi ottiene una vittoria di fondamentale importanza sul campo del Torino di Walter Mazzarri. La rete di Sergej Milinkovic-Savic siglata al 56' ha mandato ko i granata che sono rimasti in partita grazie a degli ottimi interventi del portiere Sirigu che ha anche neutralizzato un rigore a Luis Alberto. La Lazio ha dimostrato solidità e carattere e non si è fatta abbattere dall'infortunio subito dal suo bomber Ciro Immobile. ...

La Lazio vince a Torino e allunga sull’Inter. Decide Milinkovic-Savic : Tre punti per tenere il passo con la Roma, tre punti per allungare sull’Inter, sconfitta ieri nel finale nella partita ricca di polemiche contro la Juve. La Lazio non può sbagliare contro il Torino e lo sanno bene mister Inzaghi e giocatori, concentrati in queste ultime partite e vogliosi di raggiungere un traguardo chiamato Champions […]

Al Lovers Film Festival Torino Lgbtqi Visions vince la militanza : ...riuscire a valorizzare l'individuo? La fragile ma fondamentale risposta che ci si è dati riguarda la necessità di continuare a raccontare storie di persone che lottano e soffrono per essere il mondo ...

Il Napoli vince a Torino : -1 dalla Juventus - campionato in bilico : 90'+3: risultato finale. Juventus-Napoli 0-1. 90'+2: fallo in attacco di Matuidi su Albiol. 90 : tre minuti di recupero. 90 : GOL! corner di Callejon, testa di Koulibaly, niente da fare per Buffon. 89 ...

Juve-Napoli - Serie A 2018 : a Torino si decide lo Scudetto. Sfida tra opposti - chi vincerà? : Ore 20.45, Allianz Stadium di Torino, Juventus-Napoli: è questo il big match della 34esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Bianconeri e partenopei si contendono lo Scudetto sul rettangolo di gioco torinese e le aspettative da parte di entrambe le tifoSerie sono altissime. La truppa di Massimiliano Allegri è reduce dal pareggio di Crotone che ha permesso ai rivali, vittoriosi in rimonta contro l’Udinese, di avvicinarsi a -4 in ...

Torino - Mazzarri deluso : 'Con il Chievo speravo di vincere' : VERONA - Walter Mazzarri tecnico del Torino accetta il pareggio senza reti del Bentegodi, contro il Chievo. ' Sotto il profilo del gioco non siamo andati male, su un campo difficile - spiega -. Il ...