Torino | treno urta camion sui binari e deraglia | due morti e almeno 25 feriti

Torino - l’incidente del treno contro un Tir : Sono in via di accertamento le cause dell’incidente ferroviario occorso in nottata a Caluso, in provincia di Torino, che ha provocato due morti e 23 feriti, alcuni dei quali in condizioni gravissime. Alle 23.20 tra le stazioni di Rodallo e Caluso, nella frazione di Are, sulla linea Chivasso-Aosta, un treno regionale ha travolto un trasporto eccezionale che, dopo aver superato le barriere di un passaggio a livello, è rimasto incastrato sui ...