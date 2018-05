Torino : Cat - sciopero da ore 22 domani a 6 domenica per difesa sicurezza : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – “Ancor prima del tragico incidente di Caluso abbiamo proclamato uno sciopero dalle ore 22,00 di sabato 26 alle ore 6,00 di domenica 27 maggio che contiene anche il problema della sicurezza. Ed è la mobilitazione che ci permette di gridare al paese lo sdegno per i nostri morti e per le insicurezze di tutti i giorni, insicurezze che poi colpiscono anche i viaggiatori”. E’ quanto afferma la sigla ...

Come partecipare tra il pubblico alle audizioni di X Factor 12 a Pesaro e Torino con Cattelan e i giudici : Vuoi partecipare Come pubblico alle audizioni di X Factor 12 in programma a giugno a Pesaro e a Torino? Continua a leggere per scoprire Come fare. Le audizioni di X Factor 12 a Pesaro si terranno il 9, il 10 e l'11 giugno 2018 presso l’Adriatic Arena in via Yuri Gagarin; le audizioni di X Factor 12 a Torino sono invece in programma per il 18, il 19 e il 20 giugno 2018 presso il Pala Alpitour in corso Sebastopoli. Per partecipare Come pubblico ...

Calciomercato Torino - la decisione di Mazzarri su Milinkovic-Savic e Sirigu : Torino alle prese con il Calciomercato, il tecnico Mazzarri ha deciso quali saranno le gerarchie relative ai portieri granata Il Torino sta pianificando le mosse di Calciomercato in vista della prossima stagione. Tra queste c’è anche il nodo portieri, che mister Mazzarri si è trovato ad affrontare con il ds Petrachi. Ebbene, è stato deciso che la porta granata verrà affidata ancora una volta Sirigu, mentre novità arriveranno in merito ...

Mercato - Torino - Milinkovic in viaggio : ma è un'andata e ritorno : Il fisico non si discute, la spavalderia neppure. Per la maturità in un ruolo particolare come quello di portiere, invece, serviranno il giusto rodaggio e l'esperienza. Domenica a Marassi Vanja ...

Rent2Go - da luglio sul mercato nuovo operatore del renting. In campo AutoTorino - Barchetti e Popolare di Sondrio : ROMA - Tutti gli indicatori segnalano che il noleggio a lungo termine è diventato una delle formule preferite dagli italiani per entrare in possesso di un'auto nuova. L'acquisto...

Lorenzo Fragola in tour nel 2018 - i primi concerti da Torino a Cattolica e Reggio Emilia : biglietti in prevendita : Lorenzo Fragola in tour nel 2018 per presentare il nuovo album, Bengala. L'artista ha annunciato nelle scorse ore le prime date della sua tournée estiva che toccherà tutta la penisola. Il primo concerto annunciato da Lorenzo Fragola è quello del 27 luglio a Grugliasco (Torino). Il giorno successivo, il 28 luglio, Lorenzo Fragola sarà a Cattolica (Rimini). Il 5 agosto è atteso in concerto a Zafferana Etnea (Catania) in occasione del Festival ...

Calciomercato Torino - i progetti di Cairo : “ecco le nostre mosse per rafforzare la squadra” : Torino, il presidente Urbano Cairo ha parlato delle prossime mosse di Calciomercato in vista della calda estate che attende il club granata “Credo sia importante per noi ora fare il punto sulla rosa che abbiamo e poi fare gli interventi giusti per costruire una squadra che parta con il piede giusto l’anno prossimo”. Sono le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo sulla strategia del prossimo mercato. “Forse ci ...

Torino - Cairo : 'Calciomercato? Interventi mirati...' : Torino - ' Dobbiamo fare il punto sulla rosa che abbiamo e poi fare gli Interventi giusti per costruire una squadra che parta con il piede giusto l'anno prossimo '. Il presidente Urbano Cairo delinea ...

Giardinieri sì - purché italiani : bando pubblico discriminatorio bloccato dal tribunale di Torino : Sotto accusa il concorso dell'Aster, l'agenzia servizi territoriali di Genova ora condannata a pagare 3000 euro e a estendere a tutti la chiamata

PoliTo Sustainability Weeks : 17 giorni dedicati alla sostenibilità al Politecnico di Torino : Seconda edizione per le PoliTo Sustainability Weeks, dal 22 maggio al 7 giugno prossimi: 17 giorni di incontri, eventi e iniziative, tanti quanti sono gli Obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu (Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese). Le Settimane saranno coordinate dal PoliTo Green Team con l’obiettivo di sensibilizzare il personale e gli studenti sui temi di sostenibilità ambientale e ...

Calciomercato Torino - Petrachi allo scoperto : annunci per la prossima stagione : Calciomercato Torino – Il Torino è in campo per la gara di campionato contro il Genoa ma a tenere banco è anche il futuro, importanti indicazioni da parte di Petrachi ai microfoni di Premium Sport: “Belotti resta? Questo è un discorso che vale per lui e chiunque, chi rimane deve rimanere con voglia ed entusiasmo, lui è anche il capitano, deve dare l’esempio. Bisogna tornare indietro, deve arrivare gente da Toro, che dimostri di ...

Juventus - festa a Torino : tifosi scatenati dopo lo scudetto [FOTO] : 1/23 Alberto Gandolfo/LaPresse LaPres ...

Calciomercato Torino - Cairo : “ho speso 45 milioni” - poi svela le strategie : Calciomercato Torino – Il Torino è in campo per la gara di campionato contro la Spal, al Salone del Libro di Torino Cairo ha fato indicazioni sul futuro del club: “avremmo voluto puntare all’Europa, anche perché la scorsa estate abbiamo fatto investimenti importanti – ha detto il presidente del club – ho speso circa 45 milioni di euro, che per noi è una cifra davvero considerevole. Terminato il campionato ...

Torino - muore mentre spazzola il gatto/ 38enne madre di 5 figli stroncata da un attacco allergico : Torino, muore mentre spazzola il gatto 38enne madre di 5 figli, stroncata da un attacco allergico. E' accaduto a La Loggia, un comune in provincia del capoluogo piemontese(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 21:21:00 GMT)