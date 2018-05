Tommy Jeans | la capsule collection anni ’90

gqitalia

(Di venerdì 25 maggio 2018) Sono gliNovanta e l’heritage a fare da sfondo alla nuovadiJean per la Primavera Estate 2018. Prendendo spunto dagli archivi del marchio sono stati riproposti i color block vivaci, diventati ora il leitmotiv di tutta la mini collezione dove il denim si porta sopra e sotto senza battere ciglio. Nel ricordo delle estati nineties, e sfoderando il blu e rosso, il denim si unisce ai capi e agli accessori dall’animo sportivo: ad aggiungersi ai giubbini, alle salopette e alpiù classico, track jackets, borselli, calze di spugna e cappellini. La mini colleizone inserisce anche qualche rimando acquatico e sfodera capi dal tema nautico in colori accesi, decorati con stampe marine. Tra street wear, nautic look e sportswear.