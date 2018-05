Tiro a segno : De Nicolo è terzo a Monaco : ANSA, - Monaco, 25 MAG - Nella seconda giornata di gare alla Coppa del Mondo di Tiro a segno a Monaco è arrivata la prima medaglia per gli azzurri grazie alla prestazione di Marco De Nicolo, che ha conquistato il bronzo nella specialità di carabina libera 3 posizioni ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2018 : gli altri risultati delle gare di oggi. Lontani gli azzurri : Avara di soddisfazioni per l’Italia il resto della giornata della quarta tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno: a Monaco di Baviera, in Germania, dopo il terzo posto di Marco De Nicolo nella carabina tre posizioni 50 metri maschile, poche note di colore, senza altri azzurri in finale. Nella pistola da 10 metri maschile vince l’ucraino Oleh Omelchuk con il nuovo record del Mondo a quota 243.6 (prec. 242.3), che supera il tedesco ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2018 : Marco De Nicolo terzo nella carabina tre posizioni : Ottime notizie per l’Italia nella quarta tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno: a Monaco di Baviera, in Germania, Marco De Nicolo centra il terzo posto nella carabina tre posizioni 50 metri maschile. Vittoria e record del Mondo per il cinese Yang Haoran, piazza d’onore per il russo Sergey Kamenskiy. Fuori in qualifica Simon Weithaler, 39°, e Riccardo Armiraglio, 60°. La vittoria va al cinese Yang Haoran, che dopo il quarto posto ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2018 : bene gli azzurri nelle eliminatorie della carabina tre posizioni : Scattata a Monaco di Baviera la quarta tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno: disputate oggi in Germania qualificazioni e finale della carabina 10 metri femminile, nonché le prime eliminatorie della carabina tre posizioni 50 metri maschile e della pistola 25 metri femminile. Nella finale della carabina 10 metri femminile vince la tiratrice di Cina Taipei Lin Ying-Shin con 250.3, che beffa per mezzo punto la cinese Wu Mingyang, mentre è ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2018 : programma - orari e tv : Termina con la tappa di Monaco di Baviera la Coppa del Mondo 2018 di Tiro a segno: in Germania, dal 24 al 28 maggio i migliori tiratori al Mondo si sfideranno per terminare al meglio il percorso nel circuito maggiore. Non è prevista copertura televisiva per la manifestazione, ma tutte le finali saranno visibili in streaming sul sito issf-sports.org. Di seguito il programma completo della quarta tappa della Coppa del Mondo di Tiro a ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Fort Benning 2018 : nella carabina a squadre miste le coppie italiane sfiorano la finale : Ultimo giorno di gare per la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno conclusa oggi a Fort Benning, negli Stati Uniti: nella prova della carabina 10 metri a coppie miste, Italia 1 di Simon Weithaler e Petra Zublasing è settima, mentre Italia 2 di Martina Ziviani e Lorenzo Bacci è ottava. Vince Cina 1 di Wu e Yao. nella finale della pistola 10 metri a coppie miste vittoria della Spagna di Franquet e Carrera. nella carabina mista Italia 1 di ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Fort Benning 2018 : Petra Zublasing nona nella carabina tre posizioni : SFortunata Petra Zublasing nella carabina 50 metri tre posizioni femminile: nelle eliminatorie della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno in corso a Fort Benning, l’azzurra ha chiuso nona, prima delle escluse dalla finale, con lo stesso punteggio e lo stesso numero di centri ottenuti dall’ottava classificata. Eliminate anche Sabrina Sena, 15ma, e Martina Ziviani, 41ma. In finale il successo è andato alla croata Snjezana Pejcic, ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Fort Benning 2018 : Lorenzo Bacci e Riccardo Armiraglio sfiorano la finale nella carabina 10 metri : Una sola finale nella terza giornata della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno in corso a Fort Benning, negli Stati Uniti: nella carabina 10 metri maschile Lorenzo Bacci e Riccardo Armiraglio hanno sfiorato l’ingresso tra i migliori otto nella gara vinta dal tedesco Julian Justus. Nelle retrovie Giuseppe Pio Capano. Nelle eliminatorie infatti, che davano l’accesso all’atto finale, Lorenzo Bacci si è classificato decimo con ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Fort Benning 2018. Quarto posto per l'Italia : Lorenzo Bacci ai piedi del podio nella carabina tre posizioni : Si ferma ancora una volta ai piedi del podio l'Italia del Tiro a segno nella seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo a Fort Benning. A chiudere ai piedi del podio stavolta, nella carabina tre posizioni da 50 metri è Lorenzo Bacci che ha compiuto una bella impresa a centrare la finale e, dopo un avvio stentato, ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Fort Benning 2018 : nella pistola da 10 metri Giuseppe Giordano è quarto : Inizia con un amaro quarto posto per l’Italia la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno iniziata oggi a Fort Benning, negli Stati Uniti: lo ottiene Giuseppe Giordano nella pistola da 10 metri maschile. Vanno invece fuori nelle qualificazioni gli altri cinque italiani impegnati oggi. nella pistola da 10 metri maschile Giuseppe Giordano viene eliminato al quarto posto in finale con 197.8 nella gara vinta dal cinese Wu Jiayu con 241.2, ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Fort Benning 2018 : dieci azzurri all’assalto degli States - sempre guardando ai Mondiali : Terza tappa di Coppa del Mondo stagionale per il Tiro a segno: a Fort Benning, negli USA, tutti i migliori al Mondo saranno presenti per continuare la preparazione in vista dei Mondiali, che si terranno nella prima metà di settembre, nella rassegna che metterà in palio le prime carte olimpiche per Tokyo 2020. Dal 9 al 13 maggio negli States ci saranno tutti i migliori tiratori al Mondo, in cerca di una vittoria di prestigio dopo le prime due ...