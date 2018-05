TIM prepara una nuova sperimentazione 5G a San Marino e l’AGCOM definisce le regole per

Piana del Cavaliere - il Festival prepara il bis : due setTIMane di spettacoli. Il 2 giugno primo appuntamento : ... trombettista in musical, orchestre sinfoniche, ensemble di ottoni, registrazioni professionali per spettacoli televisivi e film così come in ensemble di fiati, , Giampio Mastrangelo , primo flauto ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ulTIM'ora : Di Maio e Salvini preparano voto online e gazebo (15 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Di Maio e Salvini sono ancora distanti sul patto per il governo e chiedono tempo a Mattarella, preparandosi a consultare la base (15 maggio 2018)(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 05:30:00 GMT)

Rugby - l'Amatori si prepara ad affrontare le ulTIMe due partite della stagione : Per la cronaca, la giornata prevede che la capolista Cus Milano ospiti il fanalino di coda Bergamo, mentre il Biella giocherà in casa con l'Amatori&Union Rugby Milano.

L'ulTIMo arrivato prepara già la valigia. Calenda : "Se si allea con M5S - lascio il Pd" : "In caso di alleanza" con il Movimento 5 Stelle, il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, conferma il suo addio ai dem. Lo fa via twitter rispondendo ad un suo follower che gli chiede: "Anche lei aveva promesso di dimettersi da nuovo iscritto in caso di trattativa con i 5 Stelle. O mi sbaglio?". "In caso di alleanza", è la risposta, "e lo confermo".La linea del No è anche quella di Matteo Renzi, a cui Calenda rimprovera ...

SetTIMana di preparativi per accogliere Adria in fiore : ... Ro, - Domenica 29 aprile ci sarà Adria in fiore , la manifestazione clou della primavera adriese che propone alla c omunità eventi culturali, spettacoli e naturalmente una mostra mercato con ...

Amici 2018 - dayTIMe 19 aprile. Luca e Bryan preparano una coreografia sui tacchi – Video : Amici 2018 La terza puntata del Serale di Amici 2018 si avvicina e l’asticella, come si usa dire, si alza. Per i ballerini Luca e Bryan arriva il momento di esibirsi sui tacchi. L’infortunata Valentina, invece, è ad un bivio tra due medici. Bryan e Luca non perdono tempo e si mettono subito a lavoro con la prova proibitiva! #Amici17 pic.twitter.com/JV1vk6I62l — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 19 aprile 2018 Amici 2018, daytime 19 ...

Clooney torna a Olbia - ulTIMi preparativi per il film. Individuata la cittadella per la troupe. Riprese a maggio : Le Riprese della miniserie Catch 22 di Clooney. George Clooney è tornato nel vecchio aeroporto di Venafiorita di Olbia. La serie di «Comma 22» avvicina, sempre più, George a Olbia. Pare che negli ...

Juventus - Buffon prepara l'ulTIMa al Bernabeu : sarà ovazione e record? : ... la grinta e le prestazioni da eterno fanciullo - verso celebre di Pascoli - lo hanno consacrato metaforicamente nella Hall of Fame del cuore dei sostenitori di tutto il mondo . Compresi quelli ...

BERLINO - SVENTATO ATTENTATO ALLA MEZZA MARATONA/ UlTIMe notizie - 6 arresti in rete Amri : “preparavano attacco” : BERLINO, SVENTATO ATTENTATO ALLA MEZZA MARATONA: Germania, Ultime notizie e 6 arresti. Fermati presunti jihadisti della rete di Anis Amri: “preparavano attacco per oggi"(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 17:56:00 GMT)

Il Financial TIMes conferma : "Kim ha visitato Pechino". Il leader nordcoreano si prepara così al vertice di maggio con Donald Trump : Kim Jong Un è stato a Pechino e il suo primo viaggio all'estero da quando ha assunto la guida della Corea del Nord nel 2011 è stato orientato sul summit che dovrebbe tenersi a maggio con Donald Trump. A fare luce sul misterioso viaggiatore che si trovava all'interno del treno ufficiale nordcoreano arrivato nella capitale della Cina è il Financial Times, che cita due fonti.A maggio Kim potrebbe incontrare Trump in un vertice ...