Terremoto Mugello | scossa di magnitudo 6 4 | ma è una maxi esercitazione

meteoweb.eu

: #VABMugello #esercitazione 12 volontari e 2 mezzi della sezione VAB Mugello hanno partecipato all'esercitazione a… - vabtoscana : #VABMugello #esercitazione 12 volontari e 2 mezzi della sezione VAB Mugello hanno partecipato all'esercitazione a… - allarme24 : RT @giornaleprociv: #Terremoto, #esercitazione a sorpresa in 54 scuole in #Mugello: evacuati oltre 8mila alunni ?? - vabtoscana : RT @giornaleprociv: #Terremoto, #esercitazione a sorpresa in 54 scuole in #Mugello: evacuati oltre 8mila alunni ?? -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Sono 8.350 gli alunni, tra bambini e ragazzi, insieme ai loro insegnanti, che stamani sono stati evacuati da 54 scuole del territorio nell’ambito della simulazione di undi forte intensità in, scattata oggi all’insaputa di tutti. L’, spiega una nota, è stata organizzata dall’Ufficio associato di Protezione civilein contemporanea con un’altra simulazione, denominata ‘Autosoccorso in Appennino’, tuttora in corso nell’Alto, per testare la risposta locale nell’organizzazione e gestione autonoma dei soccorsi nelle prime ore che seguono la. ‘Autosoccorso in Appennino’ è scattata alle 9,40 simulando unadi6.4, a una profondità di 10 km circa, con uno scenario che immaginava crolli, feriti, numerose persone in strada impaurite, e possibili danni alla ...