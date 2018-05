TerniEnergia : MoU con Gil Capital per cessione Epc e O&M fotovoltaico (2) : (AdnKronos) – L’ipotesi di accordo, si legge in una nota, consentirà la continuità del business fotovoltaico, nel quale TerniEnergia ha conseguito negli anni una rilevante expertise, la continuità del brand, fortemente affermato nel settore, il mantenimento della sede operativa della ‘TerniEnergia Progetti” nell’area industriale di Nera Montoro (TR) e la salvaguardia dei livelli occupazionali per complessivi 21 ...

TerniEnergia : MoU con Gil Capital per cessione Epc e O&M fotovoltaico : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – TerniEnergia ha sottoscritto oggi un Memorandum of Understanding non vincolante con Gil Capital Ltd, società di diritto britannico, per la cessione del ramo d’azienda ‘On site Engineering and Operations’ (Epc ed O&M fotovoltaico). Lo rende noto TerniEnergia in un comunicato.L’operazione, dalla quale si attende un incasso complessivo di 2 milioni di euro, prevede la costituzione di una ...

TerniEnergia : MoU con Gil Capital per cessione Epc e O&M fotovoltaico (2) : (AdnKronos) – L’ipotesi di accordo, si legge in una nota, consentirà la continuità del business fotovoltaico, nel quale TerniEnergia ha conseguito negli anni una rilevante expertise, la continuità del brand, fortemente affermato nel settore, il mantenimento della sede operativa della ‘TerniEnergia Progetti” nell’area industriale di Nera Montoro (TR) e la salvaguardia dei livelli occupazionali per complessivi 21 ...

