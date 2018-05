TerniEnergia | MoU con Gil Capital per cessione Epc e O&M fotovoltaico 2

TerniEnergia : MoU con Gil Capital per cessione Epc e O&M fotovoltaico : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – TerniEnergia ha sottoscritto oggi un Memorandum of Understanding non vincolante con Gil Capital Ltd, società di diritto britannico, per la cessione del ramo d’azienda ‘On site Engineering and Operations’ (Epc ed O&M fotovoltaico). Lo rende noto TerniEnergia in un comunicato.L’operazione, dalla quale si attende un incasso complessivo di 2 milioni di euro, prevede la costituzione di una ...

