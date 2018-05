Targa prova - Si può usare solo sulle auto nuove | da immatricolare

quattroruote

: Min. Interno - Circ. 30/03/2018 n. 300/A/2689/18/105/20/3 - Utilizzo della targa Prova su veicoli targati ma sprovv… - stefano_tofoni : Min. Interno - Circ. 30/03/2018 n. 300/A/2689/18/105/20/3 - Utilizzo della targa Prova su veicoli targati ma sprovv… - SULPLNAZIONALE : Anche per il Ministero dell'Interno 'l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi contra… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Una presa di posizione che non dice nulla di nuovo, ma che rischia di tagliare le gambe a migliaia di operatori che commerciano inusate, concessionarie ufficiali e rivenditori indipendenti: altolà alla circolazione condiimmatricolate ma non assicurate. La pietra tombale a questa prassi lha messa il ministero dellInterno, con un parere in cui, in buona sostanza, afferma che non si può marciare né sostare su strade pubbliche o aperte al pubblico con veicoliti ma privi di propria assicurazione. Anche nel caso in cui su di essi sia apposta la. Chi lo fa rischia una sanzione di 849 euro se lassicurazione è scaduta da oltre 30 giorni (594,30 euro con lo sconto per chi paga entro 5 giorni) o di 212,25 se si riattiva dopo il 15 giorno ma non oltre il 30 (148,58 se si paga entro 5 giorni).La norma del 2001 e la circolare del 2004. Il parere del ...