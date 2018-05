Tare e il progetto Lazio | Andiamo avanti | noi ci crediamo

Gli abitanti di Caravita danno il via ad una raccolta firme per supporTare il progetto imprenditoriale di Leonessa : ... capeggiato dal Gruppo Santa Caterina, alias la famiglia Leonessa, un cognome sinonimo di consolidate attività di successo legate al mondo della ristorazione dell'entroterra vesuviano. Un progetto ...

Corecom : "RacconTare per ricostruire" : lunedì 14 maggio a Roma - sede Agcom - presentazione progetto "Tv di comunità" edizione 2018 : ... attraverso il racconto di buone notizie legate ai temi di economia, cultura, turismo e legami sociali. Appunto: "Raccontare per ricostruire"

Buon appetito - piatto pulito. IO.NON.SPRECO. Iniziato il progetto alla Scuola Primaria Sant'Anna contro lo spreco alimenTare. : Sulla base di queste premesse è stata elaborata la strategia di Responsabilità Sociale d'Impresa di Elior, Positive Foodprint Plan", attraverso la quale si vuole creare un circolo virtuoso nel mondo ...

L’agroalimenTare fa sistema : un progetto unitario sulla filiera del cibo : Dare più forza e coesione alla cooperazione agricola, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, per la prima volta impegnate in un’iniziativa unitaria e di sistema. Non poteva che muovere i primi passi proprio nell’Anno del cibo Italiano il nuovo progetto di valorizzazione della filiera agroalimentare promosso da Fedagri Emilia Romagna e Federcoopesca Emilia Romagna, le due Federazioni di Confcooperative regionale capaci insieme di ...

Università Sant’Anna di Pisa : progetto ‘Memo’ per aiuTare studenti in difficoltà : Indietro 19 aprile 2018 2018-04-19T13:08:19+00:00 ROMA – “Dobbiamo garantire al nostro Paese un maggior numero di iscritti”. Pierdomenico Perata, rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa spiega cosi’ in una intervista all’agenzia di stampa Dire il progetto ‘Memo’ realizzato per favorire il merito e la mobilita’ sociale, rivolto a studenti che dimostrano capacita’ ma che […]

Spettacoli. "RacconTare Ravenna" : alle Artificerie Almagià il progetto di Mama's Scuola di Musica : Venerdì 20 aprile alle 20.30, alle Artificerie Almagià a Ravenna andrà in scena lo spettacolo multimediale che rappresenta il punto d'arrivo di 'Raccontare Ravenna , che è mondo, ' , progetto con cui ...

Cannes 2018 - “Loro” film di Sorrentino assente/ “La natura del progetto ci ha fatto esiTare” - parla Frémaux : Paolo Sorrentino con il film "Loro" è il grande assente di Cannes 2018. “Ci ha fatto dubitare la natura del progetto”, ha spiegato Therry Frémaux. Le selezioni non sono ancora concluse.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Lazio - Tare sul futuro di Inzaghi : 'Con lui abbiamo un grande progetto' : Lazio, è il momento di sognare. I biancocelesti in campo a Salisburgo per agguanTare una storica semifinale di Europa League, proprio a pochi giorni da un derby di Roma che si prospetta incandescente. ...

Rischio idrogeologico - Toscana : il 9 aprile la presentazione del progetto di monitoraggio radar satelliTare delle deformazioni del terreno : Lunedì 9 aprile alle ore 9.00 si terrà presso l’Auditorium di Sant’Apollonia (Via San Gallo n. 25a, Firenze) l’incontro di presentazione del Codice della Protezione civile (Dlgs 1 del 2 gennaio 2018). A seguire, dalle ore 15.00 alle 18.00 ci sarà la presentazione del progetto monitoraggio radar satellitare delle deformazioni del terreno della Regione Toscana. Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Regione Toscana, ...

Sanità e tecnologia : droni per trasporTare farmaci e sangue - al via progetto in Toscana : Si è svolta ieri 26 Marzo, nella zona di Punta Ala, la prima fase di una esercitazione, nell’ambito di un progetto ancora in fase di sperimentazione della Asl Toscana sud est, di alcuni droni che hanno sorvolato il litorale. “Si tratta – spiega Massimo Mandò, direttore Dipartimento emergenza urgenza Asl Toscana sud est – della prima fase di un progetto a livello nazionale che si declina su due fronti, il trasporto di materiale ...