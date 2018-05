Talco cancerogeno | Johnson & Johnson risarcirà una donna di 66 anni con 22 milioni di

"Il Talco è cancerogeno". Johnson & Johnson deve risarcire una donna per 25 mln : Nuova condanna per la Johnson & Johnson: una giuria californiana ha infatti condannato l'azienda al pagamento di 25,7 milioni di dollari a favore di Joanne Anderson. La donna, 66 anni, aveva sostenuto di aver sviluppato un cancro (un mesotelioma) per colpa del talco della società farmaceutica.L'azienda era accusata di non aver informato adeguatamente i consumatori del fatto che il prodotto contenesse asbesto, meglio conosciuto come ...