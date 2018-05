Svezia | “sesso senza consenso esplicito è stupro” | Parlamento approva la legge a larga

ilfattoquotidiano

: Nuova legge in Svezia: senza consenso esplicito, non è sesso ma stupro [news aggiornata alle 19:09] - repubblica : Nuova legge in Svezia: senza consenso esplicito, non è sesso ma stupro [news aggiornata alle 19:09] - amnestyitalia : Il sesso senza consenso esplicito è stupro: la Svezia approva la legge - LaStampa : Nuova legge in Svezia, il sesso senza consenso esplicito è stupro -

(Di venerdì 25 maggio 2018) “Questo voto segna una grande vittoria per le attiviste e gli attivisti svedesi per i diritti delle donne che chiedevano questo cambiamento da oltre 10 anni”. Anna Blus, ricercatrice di Amnesty International sui diritti delle donne in Europa, commenta così lata indove si stabilisce che il sessoè stupro. Ilha dato il via libera al provvedimento amaggioranza e per Blus questo voto rappresenta “una vittoria della campagna #MeToo”. “Incredibilmente, laora è solo il decimo stato in Europa a riconoscere che il sessoè stupro. La maggior parte degli stati europei condiziona la definizione di stupro alla forza fisica, alla minaccia o alla coercizione: una definizione obsoleta che causa danni incommensurabili. C’è ancora una grande distanza da colmare ma siamo fiduciosi che il ...