Secondo la Cnn, che cita una fonte vicina all'indagine, Harveydovrà rispondere delle accuse di aver violentato una donna e di aver costretto un'altra a fare sesso orale. Il produttore di Hollywood dovrebbeoggi alla polizia. I procuratori di Manhattan avrebbero pronta per lui un'incriminazione perdi primo e terzo grado nel primo caso, e per atti sessuali di primo grado nel secondo caso.è indagato per reati simili anche a Los Angeles e a Londra.(Di venerdì 25 maggio 2018)