Stupro | Harvey Weinstein si è consegnato alla polizia di New York

Harvey Weinstein arrestato per Stupro/ Libero su cauzione : dovrà portare il braccialetto elettronico : E' il giorno dell'arresto di Harvey Weinstein: il famoso produttore, accusato di stupro, nelle prossime ore si consegnerà spontaneamente per evitare le manette.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:29:00 GMT)

